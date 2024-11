Combat royal : Modou Lô défend sa couronne face à Siteu à l’Arène nationale

Les amateurs de lutte sénégalaise se préparent pour un combat d’exception ce dimanche 24 novembre à l’Arène nationale de Pikine. Modou Lô, actuel Roi des arènes et leader de l’écurie Rock Énergie, défendra sa couronne face à Siteu, le « phénomène » de Lansar, dans un duel organisé par la structure Jambaar Productions, dirigée par Mansour Bâ.



Modou Lô, invaincu depuis qu’il a décroché son titre le 28 juillet 2019 en terrassant Eumeu Sène avec un uppercut mémorable, a solidifié son règne. Malgré une pause de trois ans sans combat, il est revenu en force, battant coup sur coup deux jeunes espoirs, Ama Baldé et Boy Niang. Avec un impressionnant palmarès de 20 victoires, 3 défaites et un nul, le « Roc » des Parcelles Assainies est prêt à relever ce nouveau défi et à conserver sa couronne.



De son côté, Siteu, figure montante de la lutte sénégalaise, nourrit de grandes ambitions. Surnommé « Yalmine » par ses inconditionnels, il vise à renverser le Roi et à s’imposer comme le nouveau maître des arènes. Doté d’une fougue et d’une force redoutable, le chouchou de Diamaguène se montre confiant à l’approche de ce combat important. Il se dit prêt à réussir là où d’autres ont échoué.



L’affrontement entre ces deux icônes populaires promet un spectacle électrique, dans une Arène nationale qui s’annonce bondée. Les supporters vibreront au rythme de ce choc royal qui marquera sans doute l’histoire de la lutte sénégalaise.