Comité Exécutif de la CAF : le processus d’appel d’offres des CAN 2025 et 2027 au menu d'une réunion

Le Comité Exécutif (Comex) de la CAF se réunira à Rabat, au Maroc, ce vendredi 07 juillet 2023 avant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations U23. Le Comex abordera plusieurs points, notamment le processus d’appel d’offres des Coupes d’Afrique des nations CAN 2025 et 2027.



« La réunion du Comité Exécutif, qui sera présidée par le Dr Patrice Motsepe, débutera à 11h00 (heure locale). La réunion se penchera sur un certain nombre de questions, notamment le processus d'appel d'offres en cours pour les Coupes d'Afrique des Nations TotalEnergies 2025 et 2027 », lit-on dans un communiqué de l’instance continentale publié sur son site officiel.



La même source précise que le « Comité Exécutif discutera également de la 45e Assemblée Générale Ordinaire de la CAF ("AGO") qui se tiendra à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 13 juillet 2023 ».



Pour rappel, le Maroc et l’Algérie ont déposé leur dossier de candidature pour abriter la CAN 2025, en compagnie de la Zambie, et le binôme Nigeria-Bénin. L’Algérie a également candidaté pour abriter la CAN 2027, où elle est en course avec le Botswana, le Sénégal, et le trio Tanzanie-Kenya-Ouganda. Les pays hôtes des CAN 2025 et 2027 devront être connus en août prochain.