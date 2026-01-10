Comité National de Gestion des Courses Hippiques : un arrêté fixe les missions et la composition du bureau

Dans le cadre de la mise en conformité avec la législation en vigueur, les ministres chargés de l'Élevage et des Sports ont signé l'arrêté conjoint n°000757 du 9 janvier 2026, fixant les missions, la composition et le mandat du Comité National de Gestion des Courses Hippiques (CNG-CH).

Selon les deux ministères, ces hommes et femmes connus et reconnus dans le milieu, ont été choisis pour conduire le processus devant mener à la mise en place de la future Fédération Sénégalaise des Courses Hippiques dans un délais d'un an.

L’arrêté précise que le CNG-CH a pour missions de promouvoir et de développer les courses hippiques au Sénégal.



A ce titre, il est chargé notamment de:



-coordonner, d'organiser, de développer et de promouvoir la pratique des courses hippiques sur l'ensemble du territoire national;



-contribuer à la mise en place d'infrastructures sportives nécessaires à la pratique de la discipline;

- de rassembler tous les pratiquants et professionnels de la famille des courses hippiques au niveau national; réformer les statuts et le règlement intérieur du CNGCH;



-représenter le Sénégal au niveau des instances sportives continentales et internationales; participer à l'éducation et à l'épanouissement social des pratiquants;

-sensibiliser, de contrôler et de sanctionner toute forme de dopage humain ou animal; veiller à la protection et à l'intégrité des jockeys et des chevaux de course; contribuer à l'amélioration génétique des races chevalines.



Le Comité national de Gestion des Courses hippiques est administré par un Comité directeur composé comme suit:



I. Les présidents d'honneur:

Professeur Sakhir THIAM et Maître Moussa MBACKE;



Les membres du Bureau:

Président: Amadou Bassirou FALL;

1er Vice-Président en charge des Infrastructures, des Equipements et des Pistes: Monsieur Dominique ABOURIZK;

2ª Vice-Président en charge de la Coordination et du Suivi: Monsieur Omar BAO;

3ª Vice-Président en charge des Affaires juridiques (Porte-parole du CNG): Maître Souleymane DIAGNE;

4ª Vice-Président en charge de la Formation et des Divisions techniques : Monsieur Papa SECK;

5º Vice-Président en charge des Relations avec les Promoteurs: Monsieur Idrissa NIANG;

6ª Vice-Président en charge de la Mobilisation des Ressources et du Partenariat: Colonel Babacar Mbagnick FALL;

7º Vice-Président en charge du Développement, de l'Innovation et de la classification: Monsieur Mbaye DIENE MBAYE;



Directeur administratif: Monsieur Ousmane NDIAYE;

Trésorier général: Monsieur Ndiaga GUEYE;

Trésorier général adjoint: Monsieur Amady Bocar DIAO.



