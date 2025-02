Commémoration de la disparition de Cheikh Anta Diop : Projection du film Kemtiyu d’Ousmane William Mbaye

Dans le cadre de la commémoration de la disparition de Cheikh Anta Diop, le Collectif des Amicales de l'UCAD, en collaboration avec l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, la Fondation UCAD, le COUD et CINÉ-UCAD, organise la projection du film Kemtiyu d’Ousmane William Mbaye, a annoncé l’institution sur ses plateformes digitales.



Au lendemain de la disparition du grand intellectuel sénégalais, le 7 février 1986, la presse nationale lui rendait hommage à travers des titres évocateurs : "L'Homme Universel", "Le Contemporain Capital", "Le Géant du Savoir", "Le Dernier Pharaon".



Trente ans plus tard, Kemtiyu retrace le parcours exceptionnel de Cheikh Anta Diop : un savant visionnaire, insatiable de savoir, mais aussi un homme politique intègre et engagé. Vénéré par certains, controversé par d'autres, il demeure méconnu du grand public.



Ce film raconte le combat d'un homme qui passera toute son existence en quête de vérité et de justice, afin de redonner à l'Afrique une conscience historique et une dignité.