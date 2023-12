Commémoration du 22e anniversaire du décès de Léopold S. Senghor: le PS appel la classe politique à s’inspirer de l'ancien président

Cela fait 22 ans que disparaissait le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Pour commémorer ce jour, le Parti socialiste (PS) s’est rendu au cimetière de Bel-air pour le dépôt d’un jar de fleurs sur la tombe du père de la nation.



Mignane Diouf appelle toute la classe politique à s'inspirer de ce "patrimoine mondial" pour les échéances électorales à venir. « Sedar ici couché mais qui nous écoute et qui nous entend comme il le disait à l’époque dans sa poésie, « j’entends les couches, j’entends, les morts », lui mort aujourd’hui, il entend les vivants et nous pensons que les hommes politiques et les femmes politiques que vous êtes, rien que pour la mémoire de senghor dans ce mois de décembre, nous vous prions et nous sollicitons que tous ensemble nous allions dans des élections pacifiques et cela fera plaisir à Sedar et à tous ceux qui l’ont trouvé au paradis. », a –t-il soutenu sur les ondes d’iRadio.



Le Parti socialiste, fidèle à la tradition, souhaite dans les années à venir que l’anniversaire du premier président de la république du Sénégal soit célébré partout dans le pays.