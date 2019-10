Comment Aliou Sall prépare son "come back" pour la présidentielle de 2024 ?

Au moment où le Sénégal est secoué par un débat au tour d’un éventuel troisième mandat du président Macky Sall, son frère Aliou Sall, déjà accusé de corruption dans l’affaire Pétrotim, prépare en douce son "come back" pour la présidentielle de 2024.



Selon une source au journal "Les Echos", le maire de Guédiawaye est en train de préparer activement son grand retour sur la scène politique. Pour cela, il a d’ailleurs engagé de jeunes influenceurs web pour redorer son image ternie par cette affaire Pétrotim.



« Il m’a fait part de ses ambitions pour le Sénégal. Et pour cela, il a la volonté de réunir autour de lui des jeunes (des influenceurs web), souffle une source à nos confrères, qui reconnait avoir vu un personne joviale et taquine ».