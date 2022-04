Comment TAS a été désigné tête de liste de leur coalition à la place du Dr Diouf

Dr Abdourahmane Diouf, leader du parti Awalé, Thierno Bocoum, président de Agir, le juge Ibrahima Hamidou Dème, leader de l'Etic, Thierno Alassane Sall, patron de la République des valeurs-Reewum Ngor et Cheikh Oumar Sy de Prêt ont formalisé leur volonté d'aller ensemble aux élections législatives du 31 juillet 2022. La décision rendue publique, hier mercredi, a été actée mardi.



Mais, selon des informations de L’Observateur, il a fallu de longues et se rieuses discussions pour arriver à un tel pacte. D'abord sur le choix de la tête de liste proportionnelle nationale, il y a eu des échanges très profonds pour départager Dr Abdourahmane Diouf et l'ancien ministre Thierno Alassane Sall.



Toutes les deux personnalités avaient manifesté le désir de diriger la liste. Finalement, le choix a été porté, selon des sources de nos confrères, sur la personne de Thierno Alassane Sall.



Un choix justifié par certains membres de cette nouvelle coalition de l'opposition du fait que l'ancien ministre de l'Energie a eu à participer, avec sa formation politique, à des élections. Contrairement au Dr Abdourahmane Diouf qui en est à sa première expérience avec son parti Awalé.