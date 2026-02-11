350 milliards de FCFA et 30 000 emplois : l’ambition monumentale du Sénégal pour le sel

Le gouvernement annonce une stratégie de transformation radicale de la filière Sel pour capter davantage de valeur ajoutée. Le développement stratégique de la filière est désormais présenté comme un levier prioritaire pour renforcer l'industrie nationale et stimuler les économies locales. Les projections pour l'horizon 2034 soulignent un potentiel social et financier de grande envergure, avec la perspective de créer plus de 30 000 emplois formels et de générer un chiffre d'affaires de 350 milliards de FCFA.



Avec plus de 500 000 tonnes récoltées chaque année, le Sénégal s'affirme comme un acteur majeur de la production de sel en Afrique. Cependant, cette position de premier exportateur régional cache une réalité économique contrastée. Le secteur ne pèse actuellement que 0,3 % du PIB national.



Le constat dressé par la Primature révèle selon le communiqué du Conseil des ministres, une part prédominante de la production est exportée à l'état brut ou avec une transformation minime. Cette situation limite la richesse générée localement et maintient une dépendance aux importations pour les produits raffinés et les dérivés chimiques, pesant ainsi sur la balance commerciale.



Pour structurer cette croissance, le gouvernement mise sur une spécialisation territoriale. Le Pôle-Territoire Centre est désigné pour devenir le centre névralgique du sel sénégalais. L'objectif est de bâtir, d'ici 2050, un système territorial intégré couvrant l'intégralité de la chaîne de valeur.



Ce projet global englobe la modernisation de la production, le conditionnement, la transformation industrielle de pointe, ainsi que les services d'appui logistique et de stockage.

En instaurant le label de qualité « Sel du Sénégal », le pays entend s'imposer comme le leader incontesté du marché régional et devenir un acteur compétitif sur la scène internationale, grâce à des produits à forte valeur ajoutée répondant aux standards mondiaux.