Transformation de l’Enseignement Supérieur : le Chef de l’État prône une « modernisation consensuelle »

En Conseil des ministres ce mercredi 11 février 2025, Président de la République, Bassirou Diomaye Faye a tenu, en premier lieu, à s’incliner devant la mémoire de l’étudiant Abdoulaye Ba, récemment décédé. Il a présenté ses condoléances à la famille éplorée, à la communauté universitaire ainsi qu’à l’ensemble du peuple sénégalais, marquant ainsi sa volonté de restaurer un climat de sérénité au sein des campus.



Le chef e l’Etat a consacré une communication majeure à la modernisation et à la stabilité du secteur de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Considérant ces domaines comme des facteurs clés de l’excellence universitaire et du succès de la Vision « Sénégal 2050 », le Chef de l’État a souligné le caractère névralgique d’un secteur souvent marqué par des crises systémiques.



Face à la complexité des problématiques universitaires, le SEM Bassirou Diomaye Faye a demandé un alignement rigoureux du système d’enseignement et de recherche sur les meilleurs standards internationaux. Pour ce faire, il a instruit le Gouvernement d’asseoir un dialogue permanent avec toutes les composantes de la communauté universitaire.



Par ailleurs, le Président a insisté sur l’application stricte des règles de gouvernance administrative, budgétaire et financière, tant au sein des universités publiques que dans les centres des œuvres sociales.



Le President Diomaye a insisté sur la nécessité d’accélérer le processus de validation consensuelle des recommandations issues des concertations nationales. Cet Agenda national de Transformation de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation doit constituer le socle d'une réforme durable et acceptée par tous les acteurs du secteur.