Crise universitaire, décès d'Abdoulaye Ba : la réaction du Président Bassirou Diomaye Faye

En Conseil des ministres ce mercredi 11 février 2026, le Président Bassirou Diomaye Faye s’est exprimé sur la crise qui secoue le système universitaire sénégalais. Rappelant le caractère névralgique du secteur de l’Enseignement Supérieur, il a souligné la « récurrence des crises systémiques et la complexité des problématiques et des solutions ».



Le chef de l’Etat s’est incliné devant la mémoire de Abdoulaye Ba, l’étudiant décédé, et a présenté ses condoléances à la famille éplorée, à la Communauté universitaire et à tout le Peuple sénégalais.



Par ailleurs, le Président Faye demande d’aligner le système d’Enseignement supérieur et de Recherche au niveau des meilleurs standards internationaux. A ce titre, il instruit le Gouvernement d’asseoir un dialogue permanent avec toutes les composantes de la communauté universitaire, afin de respecter les calendriers académiques et les prescriptions du système LMD ainsi que les règles de gouvernance administrative, budgétaire et financière des universités publiques et centres des œuvres sociales.



Enfin, le président de la République a insisté sur la nécessité d’accélérer le processus de validation consensuelle des recommandations issues des concertations portant sur l’Agenda national de Transformation de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

