Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Thierno Alassane Sall annonce la convocation de la responsable des femmes de RV au Commissariat central



Thierno Alassane Sall annonce la convocation de la responsable des femmes de RV au Commissariat central
Thierno Alassane Sall, leader de la République des Valeurs, a annoncé la convocation au Commissariat central de Madeleine Diousse Mendy, responsable des femmes de son parti, pour des faits liés à un « soutien aux étudiants ».
 
Le député s’est interrogé sur les raisons d’une telle mesure : « Depuis quand aider des personnes en détresse, à se nourrir et à se soigner constitue-t-il une faute ? C’est un devoir moral pour chaque Sénégalais. Nous l’assumons pleinement », a-t-il déclaré.
Autres articles

Moussa Ndongo

Mercredi 11 Février 2026 - 23:27


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter