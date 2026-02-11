Thierno Alassane Sall annonce la convocation de la responsable des femmes de RV au Commissariat central

Thierno Alassane Sall, leader de la République des Valeurs, a annoncé la convocation au Commissariat central de Madeleine Diousse Mendy, responsable des femmes de son parti, pour des faits liés à un « soutien aux étudiants ».
Le député s’est interrogé sur les raisons d’une telle mesure : « Depuis quand aider des personnes en détresse, à se nourrir et à se soigner constitue-t-il une faute ? C’est un devoir moral pour chaque Sénégalais. Nous l’assumons pleinement », a-t-il déclaré.
