Littoral : le Chef de l’État ordonne une nouvelle stratégie contre l’érosion côtière

Face à l’aggravation des menaces pesant sur les zones côtières et les îles, une refonte de la politique nationale de lutte contre l’avancée de la mer a été réclamée au gouvernement.



Devant l’urgence de la situation climatique impactant les localités du littoral, le Chef de l’État a instruit ce mercredi en Conseil des ministres, les services compétents de finaliser la cartographie complète des zones sinistrées ou sous menace directe.



Cette directive s'accompagne d'une exigence de précision sur les conséquences de la crise. Une évaluation approfondie de l’impact économique, environnemental et social des projets d’adaptation et de résilience déjà en cours est désormais requise pour ajuster les futures interventions.



Constatant l'obsolescence de certains dispositifs, le Président de la République souligne l’urgence d’une actualisation concertée des plans d'action. Le Ministre de l’Environnement et de la Transition écologique est ainsi chargé de formuler une nouvelle politique nationale de prévention et de lutte contre l’érosion côtière.



Cette future feuille de route devra s'appuyer sur des projets structurants innovants. Les solutions proposées devront impérativement être adaptées aux réalités géographiques locales tout en garantissant une résilience durable face à la montée des eaux et aux défis environnementaux actuels.



