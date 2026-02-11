Air Sénégal : le Premier ministre fixe un ultimatum de 30 jours pour le sauvetage de la compagnie

Le Premier ministre, Ousmane Sonko a dressé un diagnostic de la situation d'Air Sénégal. Au-delà du seul bilan comptable, les défaillances de la compagnie impactent désormais la connectivité stratégique du pays, son attractivité touristique et économique, ainsi que le lien essentiel avec la diaspora. Cette crise fragilise également la confiance des partenaires internationaux et l'image du Sénégal à l'échelle mondiale.



Pour redresser la barre, un délai de 30 jours a été accordé au ministre des Transports terrestres et aériens. Cette période doit permettre la matérialisation des mesures phares issues du Conseil interministériel.



Les priorités incluent la finalisation et la mise en œuvre accélérée d'un plan de redressement opérationnel complet ainsi que le lancement effectif d'une opération de refinancement. Le gouvernement attend également une proposition détaillée pour une recapitalisation définitive et la réalisation d'un audit de rationalisation, suivi de l'adoption immédiate d'un plan correctif.



Afin d'éviter toute interruption des vols, le ministre des Finances a été instruit de mobiliser en urgence les ressources nécessaires. Cette mesure passe par un redéploiement budgétaire exceptionnel et justifié. L'objectif prioritaire est l'apurement des dettes exigibles envers les fournisseurs essentiels à son fonctionnement. Cette injection de liquidités vise à sécuriser le fonctionnement technique de la compagnie et à garantir la continuité du service public aérien.