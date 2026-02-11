Crise universitaire : Ousmane Sonko déplore les violences et demande au ministre de la Justice de situer les responsabilités

À l’instar du président de la République, le Premier ministre Ousmane Sonko s’est exprimé ce mercredi en Conseil des ministres sur la crise qui secoue les universités. Evoquant la situation dans les universités et particulièrement celle de Dakar, le Premier ministre a d’abord exprimé sa profonde tristesse à la suite de la mort tragique de l’étudiant Abdoulaye Ba et présenté ses condoléances à sa famille, à la communauté universitaire et au peuple tout entier.
Le chef du gouvernement a déploré l’usage de la violence et invité le ministre de la Justice à veiller aux suites judiciaires y afférentes, en établissant toutes les responsabilités en général et, les circonstances de ce décès, en particulier.
Le Premier ministre a noté la nécessité de poursuivre les réformes engagées des universités et a encouragé le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation dans ce sens. Il a également demandé au ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique de continuer à veiller à la sécurisation et à la pacification complète des espaces universitaires.
