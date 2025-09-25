Comment la RDC cherche à réduire la masse salariale de la fonction publique et de la défense

« Des actions courageuses sont nécessaires pour la maîtriser, sinon tout ce que l’État encaisse est absorbé par les salaires, alors que le pays a besoin d’investir dans les infrastructures et de préparer l’avenir », a prévenu mardi le ministre de l’Économie Mukoko Samba. La question de la masse salariale reste au centre des débats aussi avec des partenaires de la RDC, comme le FMI et la Banque mondiale.



Cette année, certains secteurs connaissent une hausse particulière, comme la Défense et de la sécurité. Depuis mars, les salaires des militaires et des policiers ont été doublés. Une prime de combat a aussi été introduite. Et ce n’est pas fini : avec les perspectives de nouveaux recrutements, la masse salariale de l’armée devrait encore croître plus rapidement que prévu.



Pour contenir cette hausse, l’Inspection des Forces armées doit lancer un audit des effectifs, notamment dans les zones qui ne sont pas directement concernées par les opérations militaires.



Mais le défi ne s’arrête pas à l’armée. Du côté de la fonction publique, un effort important a déjà été réalisé. En juin 2023, l’État comptait plus d’1,4 million d’agents : ils sont aujourd’hui 795 000, selon le ministère de la Fonction publique, après un processus d’assainissement.