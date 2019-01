Comment les Croix-rouge sénégalaise et espagnole comptent préparer les populations contre les catastrophes naturelles

Le projet CLIMA-RISK, inscrit dans le programme de coopération territoriale

MAC 2014-2020 et dirigé par l’ITC (Institut technologique des Canaries), favorise la

collaboration entre les Croix-Rouge sénégalaises et espagnoles et le Croissant-Rouge

mauritanien afin de renforcer leur capacité de réaction aux catastrophes naturelles qui

mettent en danger la qualité de vie de centaines de foyers. Par ailleurs, l’initiative est en

quête d’outils techniques qui préparent les territoires aux risques de catastrophe.



Communauté vivant autrefois aisément de la pêche, ses habitants doivent aujourd’hui

subsister avec 1 000 francs CFA par jour (1,50 €). La vie de 54 familles installées dans la

zone côtière de la Langue de Barbarie, située à l’embouchure du fleuve Sénégal à Saint-

Louis, s’est vue brisée lorsque la montée du niveau de la mer qui s’est produite en 2015 et 2018 a détruit leurs foyers et fait disparaître leur attirail de pêche. Quelque 260 personnes ont été déplacées à l’intérieur du territoire par la Croix-Rouge sénégalaise et elles se trouvent à présent à 13 kilomètres de leur ancien foyer, dans la communauté de Khar Yalla, « En attendant Dieu » en Wolof. À quelques mètres de la route, 54 tentes s’organisent autour d’une petite salle de prière. Aujourd’hui, au lieu du bord de mer, la communauté vit au milieu de kilomètres de terres, où la chaleur est de plomb et où les risques d’inondation à cause des fortes pluies n’ont pas disparu.





Ils ont gardé quelques animaux : deux ou trois vaches et surtout des agneaux. Il y a aussi un âne, sur lequel se dresse le petit Bouba, chargé de bidons qu’il remplit avec de l’eau d’un puits pour ensuite les vendre. « C’est inquiétant. Le risque de mortalité infantile augmente à cause de plusieurs maladies et de la grande difficulté pour se rendre à l’hôpital car il est très loin », déplore Abdoulaye Gueye, agent de la Croix-Rouge sénégalaise. La catastrophe a été utilisée comme exemple pour le projet CLIMA-RISK, inscrit dans le programme de

coopération territoriale Interreg MAC 2014-2020, dirigé par l’ITC (Institut technologique des Canaries) et financé à hauteur de plus de 2 millions d’euros, pour former et sensibiliser à l’importance de savoir répondre aux catastrophes provoquées par le changement climatique.





Ainsi, dans le cadre de cette initiative, 23 techniciens du Croissant-Rouge mauritanien et des Croix-Rouge espagnole, sénégalaise et togolaise se sont réunis à Saint-Louis en

novembre dernier dans le cadre d’une formation sur les effets de la résilience

communautaire grâce au renforcement des capacités d’intervention. Les contenus

théoriques ont été mis en pratique lors d’une visite à la communauté de Khar Yalla, où les stagiaires se sont entretenus avec des femmes, des hommes et des enfants sur l’avant et l’après de la destruction de leurs foyers. Julie Mayans, déléguée à la sécurité alimentaire et aux moyens de subsistance de la Fédération internationale des Sociétés Croix-Rouge et Croissant-Rouge et l’une des formatrices de la rencontre, explique que « quelquefois, ils ne mangent même pas trois fois par jour, et parfois les enfants ne peuvent pas aller à l’école car il n’y a pas assez d’argent pour le transport ».



L’objectif principal, tel que l’explique Gonzalo Isturiz, Croix-Rouge espagnole, est de

connaître les techniques pour mesurer l’aide dont les personnes touchées ont besoin pour pouvoir mener une vie digne en accord avec leur culture. « Il ne s’agit pas uniquement d’avoir accès aux aliments de base, mais aussi d’avoir des ressources pour perpétuer leurs traditions, par exemple les enterrements ou les mariages », précise-t-il. Ainsi, les organisations seront mieux préparées pour agir dans les cas de ce type qui surviendront dans le futur. Les changements des régimes de pluie de ces dernières années affectent aussi directement la capacité de production de 80 % des familles, aussi bien au Sénégal qu’en Mauritanie, centrée sur l’agriculture, et a laissé cette année 245 000 personnes en situation d’insécurité alimentaire, comme le rappelle Gemma Arranz, déléguée du centre pour les Moyens de subsistance de la Croix-Rouge en Afrique. Pour sa part, Mohammed Abdoulahy, membre du Croissant-Rouge mauritanien, affirme que le manque de pluie qui existe dans le pays depuis

2011 a eu comme première conséquence l’augmentation de la malnutrition chez les enfants, laissant 15 % de la population infantile en situation de malnutrition sévère dans certaines régions en 2011. « La sécheresse touche directement le pâturage et la production agricole, entraînant la disparition des aliments de base de l’alimentation mauritanienne : les céréales, la viande et le lait », conclut Mohammed Abdoulahy.



Au Sénégal, la Croix-Rouge a mis en place depuis 2016 l’utilisation de la technologie pour informer les agriculteurs de la météo et qu’ils s’adaptent ainsi au changement climatique. Abdoulaye Gueye explique que les chefs des différents villages disposent d’un téléphone portable sur lequel ils reçoivent un message avec toutes les informations sur la météo du mois. « Il s’agit d’un système d’alerte précoce », précise-t-il.