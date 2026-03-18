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Comment un réseau de désinformation tente de déstabiliser les pays de l'AES

Depuis fin 2025, un vaste écosystème de comptes inauthentiques, actifs sur Facebook, TikTok et X, cible les pays de l'Alliance des États du Sahel (AES). Scoop Africa, ​​​La Dépêche africaine, La Voix du Faso : ces profils se font passer pour des médias dans le but de discréditer les pouvoirs en place au Burkina Faso, au Mali et au Niger. La cellule Info Vérif de RFI a enquêté, avec les Observateurs de France 24, sur ce réseau structuré à l'origine de nombreuses fausses informations en Afrique de l'Ouest.



Comment un réseau de désinformation tente de déstabiliser les pays de l'AES
Dimanche 1er mars 2026 : au lendemain du début de la guerre initiée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, une vidéo du journal du soir de la télévision d'État burkinabè (RTB) agite les réseaux sociaux au Sahel. Dans cette séquence, une présentatrice semble annoncer que le chef de la junte au pouvoir au Burkina Faso, Ibrahim Traoré, aurait décidé de déployer « deux bataillons d'infanterie à Téhéran » pour soutenir l'Iran.

Cette vidéo, qui reprend un vrai JT, a en réalité été modifiée par intelligence artificielle (IA). Plusieurs outils de détection d'IA confirment la manipulation, également perceptible à certaines intonations artificielles dans la voix de la présentatrice. La télévision burkinabè dément elle-même rapidement l'information sur sa page Facebook. Malgré ce démenti, la séquence est partagée des milliers de fois. Sur X, une publication du compte La Dépêche africaine dépasse ainsi les 500 000 vues.
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RFI

Mercredi 18 Mars 2026 - 08:51


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