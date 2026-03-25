Ligue 1 (20e journée) : AJEL freiné par Cambérène, Teungueth FC et Jaraaf se relancent

Le leader AJEL de Rufisque a été tenu en échec à domicile par AS Cambérène (0-0), ce mercredi 25 mars 2026, lors de la 20e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Un résultat inattendu face à la lanterne rouge qui freine la belle dynamique des Rufisquois, auteurs jusque-là de cinq victoires consécutives.
Malgré ce nul, AJEL conserve la tête du championnat avec 40 points, soit sept longueurs d’avance sur son dauphin US Gorée (33 points), qui a également été accroché (0-0) sur la pelouse de Génération Foot.
Dans les autres rencontres de la journée, Teungueth FC a réalisé une bonne opération en s’imposant (2-0) à l’extérieur face à AS Pikine. Une victoire qui permet aux Rufisquois de respirer après une série de résultats mitigés. De leur côté, les Pikinois continuent de traverser une période difficile, enchaînant les contre-performances.
Même score pour le Jaraaf, qui s’est imposé (2-0) sur la pelouse du Stade de Mbour. Les Médinois mettent ainsi fin à une longue série de mauvais résultats et remontent à la 8e place du classement.
Au stade Amadou Barry, US Ouakam a dominé HLM de Dakar (1-0). Les « Requins » enchaînent une deuxième victoire consécutive et grimpent à la 5e place avec 28 points.
Dans un duel équilibré, Casa Sports et Wally Daan se sont quittés sur un score de 1-1, un résultat qui stoppe la bonne série de Wally Daan, qui visait une quatrième victoire d’affilée.
De son côté, La Linguère de Saint-Louis a concédé le nul (2-2) face à Dakar Sacré-Cœur.
La 20e journée se poursuivra ce jeudi 26 mars 2026 au Stade Ely Manel Fall avec la rencontre entre Sonacos de Diourbel et Guédiawaye FC.
Malgré ce nul, AJEL conserve la tête du championnat avec 40 points, soit sept longueurs d’avance sur son dauphin US Gorée (33 points), qui a également été accroché (0-0) sur la pelouse de Génération Foot.
Dans les autres rencontres de la journée, Teungueth FC a réalisé une bonne opération en s’imposant (2-0) à l’extérieur face à AS Pikine. Une victoire qui permet aux Rufisquois de respirer après une série de résultats mitigés. De leur côté, les Pikinois continuent de traverser une période difficile, enchaînant les contre-performances.
Même score pour le Jaraaf, qui s’est imposé (2-0) sur la pelouse du Stade de Mbour. Les Médinois mettent ainsi fin à une longue série de mauvais résultats et remontent à la 8e place du classement.
Au stade Amadou Barry, US Ouakam a dominé HLM de Dakar (1-0). Les « Requins » enchaînent une deuxième victoire consécutive et grimpent à la 5e place avec 28 points.
Dans un duel équilibré, Casa Sports et Wally Daan se sont quittés sur un score de 1-1, un résultat qui stoppe la bonne série de Wally Daan, qui visait une quatrième victoire d’affilée.
De son côté, La Linguère de Saint-Louis a concédé le nul (2-2) face à Dakar Sacré-Cœur.
La 20e journée se poursuivra ce jeudi 26 mars 2026 au Stade Ely Manel Fall avec la rencontre entre Sonacos de Diourbel et Guédiawaye FC.
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