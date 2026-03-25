Ligue 1 (20e journée) : AJEL freiné par Cambérène, Teungueth FC et Jaraaf se relancent

Le leader AJEL de Rufisque a été tenu en échec à domicile par AS Cambérène (0-0), ce mercredi 25 mars 2026, lors de la 20e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Un résultat inattendu face à la lanterne rouge qui freine la belle dynamique des Rufisquois, auteurs jusque-là de cinq victoires consécutives.



Malgré ce nul, AJEL conserve la tête du championnat avec 40 points, soit sept longueurs d’avance sur son dauphin US Gorée (33 points), qui a également été accroché (0-0) sur la pelouse de Génération Foot.



Dans les autres rencontres de la journée, Teungueth FC a réalisé une bonne opération en s’imposant (2-0) à l’extérieur face à AS Pikine. Une victoire qui permet aux Rufisquois de respirer après une série de résultats mitigés. De leur côté, les Pikinois continuent de traverser une période difficile, enchaînant les contre-performances.



Même score pour le Jaraaf, qui s’est imposé (2-0) sur la pelouse du Stade de Mbour. Les Médinois mettent ainsi fin à une longue série de mauvais résultats et remontent à la 8e place du classement.



Au stade Amadou Barry, US Ouakam a dominé HLM de Dakar (1-0). Les « Requins » enchaînent une deuxième victoire consécutive et grimpent à la 5e place avec 28 points.



Dans un duel équilibré, Casa Sports et Wally Daan se sont quittés sur un score de 1-1, un résultat qui stoppe la bonne série de Wally Daan, qui visait une quatrième victoire d’affilée.



De son côté, La Linguère de Saint-Louis a concédé le nul (2-2) face à Dakar Sacré-Cœur.



La 20e journée se poursuivra ce jeudi 26 mars 2026 au Stade Ely Manel Fall avec la rencontre entre Sonacos de Diourbel et Guédiawaye FC.