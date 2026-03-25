Leadership économique : Bassirou Diomaye Faye fait briller le Sénégal en Espagne

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a affirmé un leadership économique offensif à Madrid en présidant le Forum économique Sénégal–Espagne. Devant un parterre d’autorités et d’investisseurs des deux pays, le Chef de l’État a personnellement porté la voix d'un Sénégal attractif et réformé, parvenant à consacrer pour la première fois une balance commerciale excédentaire de 73 milliards FCFA (111 M€) en faveur de son pays.





S’appuyant sur une progression historique de 152 % des exportations sénégalaises vers l’Espagne, le Président Faye a utilisé ces résultats concrets pour démontrer l'efficacité de sa vision économique. Sous son impulsion, le Sénégal a exporté pour 388 milliards FCFA (591 M€) contre 315 milliards FCFA (480 M€) d'importations, inversant ainsi une tendance de longue date au profit de l'économie nationale.





Tout au long des échanges avec le secteur privé espagnol, le Chef de l’État a mis en avant les opportunités structurantes qu'offre le pays, se positionnant comme le garant d'un environnement ouvert aux investissements. À travers ce déplacement stratégique, Bassirou Diomaye Faye confirme son engagement à transformer le Sénégal en une porte d’entrée incontournable vers le marché africain, tout en plaçant la création de valeur et l’emploi au cœur de ses priorités internationales.

