Madrid : Les partisans de Thierno Alassane Sall interpellent Bassirou Diomaye Faye

Des partisans de l'opposant Thierno Alassane Sall ont manifesté ce mercredi matin devant les locaux de la Chambre de commerce de Madrid pour interpeller directement le Président Bassirou Diomaye Faye sur le dossier de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER). Profitant de la visite officielle du Chef de l'État en Espagne, les manifestants ont exigé que toute la lumière soit faite sur le contrat liant l'ASER à la société AEE Power EPC.





Au cœur de cette contestation : le décaissement jugé opaque de 37 milliards de francs CFA dans le cadre de ce projet d'électrification. Les partisans de Thierno Alassane Sall, mobilisés à l'entrée du Forum économique, ont réclamé une transparence totale et une reddition de comptes immédiate sur l'utilisation de ces fonds publics, transformant les abords du rassemblement d'affaires en tribune de revendications politiques.





Cette réaction de l'opposition à l'étranger vient bousculer l'agenda économique du Président Faye, alors que ce dernier s'efforce de promouvoir un Sénégal attractif et réformé auprès des investisseurs espagnols.

