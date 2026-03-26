Guinée: mort d'Aboubacar Diakité dit Toumba, ex-aide de camp de Moussa Dadis Camara et condamné à 10 ans de prison

Le commandant Aboubacar Sidiki Diakité, familièrement appelé Toumba, est décédé à l'âge de 58 ans dans la nuit de mardi à mercredi à l’aube des suites de complications médicales alors qu’il purgeait une peine de prison à la maison d’arrêt de Coyah sur les hauteurs de Conakry, selon un communiqué de l’administration pénitentiaire consulté par RFI.



Le commandant Diakité s’est éteint à l’hôpital militaire du camp Samory Touré, siège du ministère de la Défense et de l’état-major général des armées, où il était soigné depuis le 23 mars à la suite d’un malaise.



Un rapport daté du 4 mars dernier établi par des spécialistes de l’hôpital national Ignace Deen en présence de son avocat avait déjà révélé plusieurs pathologies, toujours selon le communiqué officiel qui précise que malgré les soins administrés par une équipe qualifiée, l’évolution clinique a été jugée défavorable. Selon les médecins traitants, le décès est consécutif à une hernie de la ligne blanche étranglée, compliquée d’une péritonite aiguë généralisée. Sa famille, qui ne l'a pas vu depuis son hospitalisation, avait exigé une preuve de vie aujourd'hui dans un communiqué.



De militaire influent à fugitif recherché, voici les deux visages que les Guinéens garderont d’Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba. Il a été découvert auprès du capitaine Moussa Dadis Camara, qui a dirigé la Guinée après le coup d’État du 3 décembre 2008. Il est alors son aide de camp. Il faisait partie des figures influentes du régime du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD), l’organe dirigeant du pays. Il se faisait surtout remarquer par sa discipline et sa proximité avec certains hauts gradés de l’armée.



Survient alors le massacre du 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry, massacre au cours duquel il est accusé d’avoir joué un rôle de premier plan. Deux mois plus tard, le 3 décembre 2009, Toumba Diakité soupçonne son patron Dadis Camara de vouloir lui faire porter la responsabilité de ce massacre.



Ce jour-là, il y a eu une altercation entre les deux hommes. Toumba prend une arme, tire sur Dadis Camara et blesse grièvement le chef de la junte, ce qui va entraîner leur chute. Toumba Diakité quittera alors le pays pour vivre entre Bamako et Dakar jusqu’à son arrestation et son extradition vers la Guinée.



Il a été jugé en même temps qu’une dizaine d’autres gradés de l’armée et condamné à 10 ans de prison ferme en 2024 pour crime contre l’humanité.