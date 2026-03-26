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Affaire Pape Cheikh Diallo : la réaction de Babacar Touré après l’interpellation d’un journaliste de Kewoulo



Affaire Pape Cheikh Diallo : la réaction de Babacar Touré après l’interpellation d’un journaliste de Kewoulo
Après l’arrestation d’un journaliste de Kewoulo dans le cadre de la délégation judiciaire liée à l’affaire impliquant Pape Cheikh Diallo, Babacar Touré, patron et directeur de publication du média, a réagi à travers un communiqué de presse.
 
Dans sa déclaration, il a réaffirmé sa condamnation de ces pratiques qu’il qualifie de « contre-nature », tout en appelant la justice à poursuivre sereinement son travail afin de faire toute la lumière sur cette affaire.
 
Ci-dessous l’intégralité du communiqué.
 
 Nous avons appris, ce soir, avec stupeur l'arrestation d'un journaliste-Reporter de Kewoulo. Il serait impliqué dans des relations homosexuelles.

 La rédaction de Kewoulo réaffirme sa condamnation de ces pratiques contre-nature.

  Et invitons la justice à poursuivre, avec rigueur, la lutte contre ces pratiques que notre culture et notre société condamne fermement.

Kéwoulo continuera son travail d'intérêt public et rien ne nous déviera de notre mission au service des Sénégalais...
 
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Moussa Ndongo

Jeudi 26 Mars 2026 - 01:06


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