Commerce extérieur : une baisse de 16,1% enregistrée en juillet 2025 (ANSD)







Cette diminution d’après le rapport s'explique par la baisse des expéditions de plusieurs produits clés que sont « les produits pétroliers raffinés (88,5 milliards de FCFA), le pétrole brut (76,3 milliards de FCFA), l’or non-monétaire (75,4 milliards de FCFA), l’acide phosphorique (23,8 milliards de FCFA) et les poissons frais de mer (14,4 milliards de FCFA). Les principaux clients du Sénégal durant ce mois sont le Mali (17,7%), les États-Unis d’Amérique (11,0%), les Pays-Bas (10,8%), la Suisse (10,5%) et l’Inde (10,1%) ». Toutefois, la hausse des expéditions d’acide phosphorique (23,8 milliards de FCFA), de produits pétroliers raffinés (88,5 milliards de FCFA) et de conserves de poisson (5,9 milliards de FCFA) a atténué l’ampleur de cette baisse.



Malgré le recul mensuel, l'ANSD a souligné que les exportations totales ont augmenté de 15,9% par rapport à juillet 2024. Le cumul des exportations à fin juillet 2025 s'est établi à 3 272,1 milliards de FCFA, soit une forte hausse de 60% par rapport aux 2 045,4 milliards de FCFA enregistrés à la même période en 2024. Les principaux produits exportés en juillet 2025 sont les produits « pétroliers raffinés, le pétrole brut, l’or non monétaire, l’acide phosphorique et les poissons frais de mer. Les principaux clients du Sénégal sont le Mali (17,7%), les États-Unis (11%), les Pays-Bas (10,8%), la Suisse (10,5%) et l’Inde (10,1%) ».



Importations : croissance continue et fournisseurs clés

En ce qui concerne les importations, l'Agence a signalé une hausse mensuelle de 16,6% en juillet 2025, atteignant 635,6 milliards de FCFA contre 545,0 milliards de FCFA en juin. Cette progression s'explique principalement par l'augmentation des achats de « pétrole brut (83,3 milliards de FCFA en juillet 2025, contre aucune importation le mois précédent), de sucres bruts et raffinés (10,4 milliards de FCFA contre 1,8 milliard de FCFA), d’huiles et graisses animales et végétales (17,8 milliards de FCFA contre 11,0 milliards de FCFA), et de camions et camionnettes (8,4 milliards de FCFA contre 4,1 milliards de FCFA)". Cependant, d'après le rapport, la baisse des importations d’autres produits pétroliers raffinés (131,3 milliards de FCFA en juillet 2025 contre 155,9 milliards de FCFA en juin 2025) et de riz (8,9 milliards de FCFA contre 20,2 milliards de FCFA) a limité cette progression. Comparées à juillet 2024, les importations ont augmenté de 9,4%. Leur cumul à fin juillet 2025 s’élève à 4 204,4 milliards de FCFA, contre 3 980,1 milliards de FCFA pour la même période en 2024, soit un bond de 5,6%.



Les principaux produits importés en juillet 2025 sont les produits pétroliers raffinés, le pétrole brut, les machines et appareils, et les métaux communs. Les principaux fournisseurs du Sénégal sont la Chine (13,5%), la France (10,2%), la Russie (9,2%), les Émirats Arabes Unis (8,1%) et le Nigéria (6,7%).



Solde de la balance commerciale

Le solde de la balance commerciale est ressorti à -203,8 milliards de FCFA en juillet 2025, se détériorant significativement par rapport aux -30,3 milliards de FCFA de juin. Cette détérioration du solde résulte du creusement du déficit vis-à-vis du Nicaragua (-41,3 milliards de FCFA en juillet 2025 contre 0,0 milliard de FCFA en juin 2025), du Nigéria (-42,2 milliards de FCFA contre -9,5 milliards de FCFA), de la France (-60,1 milliards de FCFA contre -29,0 milliards de FCFA) et de la République Populaire de Chine (-81,6 milliards de FCFA contre -60,6 milliards de FCFA).



