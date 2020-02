Commissariat de Rufisque: Thione NIang auditionné de 20h à 2 h du matin

L'entrepreneur sénégalais Thione Niang a été convoqué au commissariat de police de Rufisque dans la nuit du mercredi 12 au Jeudi 13 février 2020 où il a été auditionné de 20h à 2h du matin. Soit 6 heures d'horloge durant. Et c'est l'intéressé qui en a fait l'annonce sur sa page Facebook, sans évoquer les raisons de sa convocation.



" Le commissaire m’a informé que c’est le procureur qui a demandé qu’on m’auditionne en toute urgence. Je ne sais pas ce qui se prépare, mais je me bats et me battrais toujours pour les principes auxquels je crois quel qu’en soit le prix. Je place ma confiance en Dieu et prépare ma défense avec mon Avocat. Je vous tiendrai informé de l’évolution. Thione NIANG", a t-il posté sur sa page Facebook après son audition.







Pour rappel, Thione Niang a eu ces derniers temps des déboires avec la police de Bargny. Il a fait l'objet d'interpellation la semaine dernière dans son auberge nommé «Sendou International House», Thione Niang avait dénoncé cela comme un harcèlement sur les Réseaux sociaux. La direction du Tourisme s'était invité dans la polémique pour notifier aux médias que la résidence en question n'était pas encore en règle.