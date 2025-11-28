Commune de Djembéring : Demba Niassy succède au défunt maire Léopold Abba Diatta

Le conseil municipal a élu Demba Niassy maire de la commune de Djembéring (60 km de Ziguinchor). Ce dernier a remplacé Léopold Abba Diatta décédé le 11 octobre 2O25. Il avait remporté les élections en 2022 sous l’étiquette du parti Dr Abdoulaye Baldé, l’Union Centriste du Sénégal (UCS).



Les 45 conseillers municipaux de la commune rurale étaient réunis en session extraordinaire pour procéder au vote. Ce scrutin a été serré : 19 voix pour le premier adjoint au maire Abdourahmane Diallo et contre 27 voix pour Demba Niassy. Selon une source proche du Conseil municipal, les deux prétendants au fauteuil de maire, tous les deux investis sur la liste de Benno Bokk Yaakaar, ont été départagés par les sept conseillers du parti Pastef.



Le natif de Cabrousse, Demba Niassy est décrit comme un homme de consensus. C’est pourquoi, les conseillers du parti Pastef n’ont pas hésité à lui apporter leur soutien. Il aura la tâche de poursuivre la gestion de cette collectivité territoriale très convoitée, en attendant les élections locales de 2027, selon les informations du Soleil Digital.