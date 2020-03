Commune de Keur Sossé : le maire appelle les imams et chefs de village à participer à la sensibilisation pour faire face au Covid-19

Le maire de la Commune de Keur Sossé dans le Département de Kaolack, invite les imams et chefs de village de la zone à participer à la sensibilisation pour faire face à la pandémie due au Covid-19. Il a octroyé de produits phytosanitaires et de vivres aux services publics et aux populations.



Suite à l’état d’urgence et au couvre-feu décrété par le chef de l’Etat, pour la lutte contre le Covid-19, la commune de Keur Sossé par le biais de son maire Malick Ndieguène a doté à tous les lieux de services publics de produits au service public phytosanitaires et de matériel pour barrer la route à la pandémie.



« Nous sommes ici aujourd’hui dans le cadre d’un appui en produit septique, de prévention dans le cadre de la lutte contre la maladie Coronavirus. Nous étions dans les différents lieux tels que les mosquées, les postes de Santé, les places publiques, les daara, bref, tous les lieux où les gens peuvent se réunir nous avons mit des kids là-bas avec les produits antiseptiques. Tout le matériel nécessaire pour permettre de prévenir la maladie », a indiqué M. Ndieguène.



Selon lui, il est important de s’engager au côté de la population pour leur permettre d’échapper à ce mal. « Tout un chacun doit jouer son rôle dans ce combat. Nous avions dépensé 2 799 500 F CFA en premier lieu. Mais nous avons ajouté beaucoup de produit», précise le maire au micro de Walf radio.