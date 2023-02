Communiqué du Conseil des ministres du jeudi 9 février 2023

A l’entame de sa communication, le Président de la République a remercié l’ensemble des populations de la région de Thiès, les élus et les autorités administratives pour leur mobilisation exceptionnelle et leur accueil chaleureux à l’occasion de sa tournée économique.



Abordant le développement durable de la région de Thiès et son repositionnement stratégique dans la dynamique d’émergence du Sénégal, le Chef de l’Etat a souligné l’importance de ce territoire, de par sa position géographique et son rôle stratégique au regard de ses potentialités économiques, industrielles, minières, pétrolières, agricoles, maraichères, pastorales, écologiques et touristiques.

Le Président de la République est revenu sur les conclusions du Conseil Présidentiel de Développement, territorialisé, durant lequel une évaluation exhaustive des investissements de l’Etat dans la région de Thiès sur la période 2013- 2022 a été présentée.



Le Chef de l’Etat a validé le Programme régional (triennal 2023-2025) d’investissements publics qu’il a validé et issu des échanges inclusifs entre le Gouvernement et les forces vives de la région et l’identification des besoins sectoriels. Ce programme de 1500 milliards FCFA est articulé autour des 20 priorités suivantes :



1. la Consolidationdelavocationmilitairedelarégionetlerenforcementdesonmaillage sécuritaire ;

2. l’Accélération du développement de la Pêche et de l’Economie maritime (avec la réalisation du Port de Ndayane, la modernisation des quais de Pêche de Cayar, Mbour, Joal, Djifer....) ;

3. le renforcement de la région en tant que Pôle scolaire et universitaire de référence internationale avec l’Université Iba Der THIAM de Thiès, l’Ecole Polytechnique (EPT), l’Ecole nationale supérieure d’Agriculture (ENSA), les ISEP, le Campus franco- sénégalais à Mbour et les premières classes préparatoires scientifiques notamment ;

4. l’encadrementdel’Emergencedel’EconomieduPétroleetduGaz(aveclesgisements Cayar offshore et Yaakar Teranga) et soutenir la valorisation des énergies renouvelables (installations de centrales solaires (Malicounda, Méouane, Mérina Dakhar) et éoliennes (Taïba Ndiaye) dans la région ;

5. l’Accélération de la relance des chemins de fer (avec le lancement effectif de la réhabilitation de la ligne Dakar- Thiès- Tambacounda) et assurer l’ancrage du Hub ferroviaire à Thiès et lancer les études pour l’extension du TER à Thiès et à Mbour ;

6. laréalisation,danslesdélaisindiqués,del’HôpitalSeydiHadjiMalickSY;

7. la Programmation, à l’horizon 2024, de l’édification d’un hôpital de niveau 3 à Mbour

et d’un hôpital de niveau 3 à Thiès;

8. la réalisation, dans les délais, de l’Autoroute Thiès - Tivaouane – Saint - Louis et

assurer la réception (à temps) du tronçon de l’autoroute Mbour- Fatick- Kaolack qui concerne la région de Thiès en plus des axes prioritaires (Ndiaganiao- Tassette Nguékhokh et Sandiara- Ndiaganiao) et Diogo-Mboro en passant par Fass Boye, prévus dans le cadre du Programme spécial de Désenclavement (PSD) et du Projet d'amélioration de la connectivité dans les zones de production agricole du Nord et du Centre (PCZA) ;

9. la construction d’une Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté dans chaque département (Mbour, Thiès et Tivaouane) ;

10.la Construction d’un Centre de formation professionnelle dans chaque département (Mbour, Thiès et Tivaouane), et finaliser, avant la fin de l’année 2023, les travaux du

Lycée agricole de Sandiara pour renforcer l’employabilité des jeunes et le programme « XEYU NDAW NI » régional notamment ses volets formation et financements avec le 3FPT et de la DER/FJ ;

11.l’érection de la Région de Thiès en Pôle majeur de la stratégie Hub aérien avec la montée en puissance de l’Académie internationale des métiers de l’Aviation civile (AIMAC), la réalisation du centre de maintenance aéronautique(MRO) et l’amorçage des études de la seconde phase de AIBD renforcé par l’accomplissement de la Phase II du TER consacrant la disponibilité gare ferroviaire (aéroportuaire) en fin 2023 ;

12. l’Intensification de la relance du Tourisme et l’attractivité de la Destination avec la mise à niveau de la station de Saly, l’accélération des aménagements au niveau des nouvelles zones de Pointe Sarène et de Joal Finio sous le pilotage de la SAPCO modernisée qui doit signer un contrat de performances avec l’Etat ;

13.le repositionnement la région de Thiès en tant que Pôle minier et industriel d’intérêt national avec le renforcement des Industries chimiques du Sénégal (ICS), le développement des activités des cimenteries (DANGOTE CEMENTS, Ciments du Sahel et Cimenteries de l’Afrique Sénégal (CIMAF SENEGAL SA) ;

14.l’Accélération, avec le soutien l’Etat, de l’Aménagement et du développement de la zone économique de Diass, de la Zone économique spéciale de Sandiara, de la Zone économique spéciale de Ndayane et de l’Agropole Ouest piloté par l’entente Malicounda- Nguéniène- Sandiara pour promouvoir davantage la création d’emplois ;

15.le soutien au développement de l’Artisanat ainsi que l’édification et la modernisation des infrastructures culturelles et religieuses dans la région (accompagnement du projet de la Grande Mosquée de Tivaouane et de l’extension du sanctuaire marial de Popenguine) ;

16.l’accélération de la réalisation des Plans directeurs d’urbanisme des communes, ainsi que l’aménagement du Pôle urbain de Daga Kholpa et la nouvelle ville autour de la zone dite « Mbour 4 » en vue d’intensifier l’exécution du projet 100.000 logements dans la région et l’amélioration du cadre de vie des populations par la construction d’infrastructures de gestion des déchets ;

17. le développement d’un nouveau schéma directeur optimal pour la sécurisation durable de l’approvisionnement en eau potable des localités de la région, la zone de Diender en particulier ;

18.le renforcement de la vocation agricole et horticole de la région et la préservation de la zone agro écologique des Niayes (Mboro et zones polarisées,...);

19.l’Intensification de la lutte contre l’érosion côtière et la sauvegarde des réserves naturelles et des écosystèmes de la région (lagune de Somone, réserve de Popenguine, forêts classées....) ;

20.l’Accélération de la reconstruction et l’extension de l’Institut national des Jeunes Aveugles (INEFJA) qui sera érigé en Centre d’inclusion sociale d’intérêt national.



Le Chef de l’Etat a demandé au Premier Ministre de faire un point mensuel en Conseil des Ministres sur l’état de mise en œuvre sectorielle de ce programme de développement validé pour la région de Thiès.



Revenant sur la victoire des lions du football, vainqueurs du championnat d’Afrique des nations (CHAN) qui s’est déroulé en Algérie, le Président de la République au nom de la Nation, a adressé ses chaleureuses félicitations et ses encouragements aux Lions du Football,

Le Chef de l’Etat a aussi associé à ses félicitations les Lionnes, récemment victorieuses de la Coupe UFOA/A, suite aux autres sacres du Sénégal à la CAN au Cameroun et aussi du Beach soccer (au Mozambique), qui positionnent le Sénégal au sommet continental de la discipline.



Le Président de la République a félicité le Ministre des Sports, la Fédération sénégalaise de Football (FSF), et l’ensemble des acteurs administratifs et techniques du Football Sénégalais, pour cette performance historique et exceptionnelle, qui contribue au renouveau et au développement du Sport national.

A cet égard, le Chef de l’Etat a demandé au Ministre des Sports, en relation avec la FSF et toutes les parties prenantes, de soutenir davantage le développement des clubs, des petites catégories et la création d’académies dans lesdits clubs, en vue de l’émergence, avec le concours d’entreprises publiques et du secteur privé, d’un Championnat national de référence internationale, soutenue par un programme national de soutien au football local.



Revenant sur les performances du Sénégal en matière de bonne gouvernance, le Président de la République a magnifié les résultats satisfaisants et encourageants obtenus par le Sénégal à la suite de la publication du rapport 2022 de la fondation Mo Ibrahim sur la gouvernance en Afrique sur la période 2012- 2021.



A cet effet, le Chef de l’Etat a demandé au Gouvernement de vulgariser avec pédagogie les résultats obtenus par le Sénégal et à examiner, avec diligence, les points d’attention de notre notation signalés dans le rapport 2022.



Abordant la consolidation de la souveraineté alimentaire du Sénégal, le Président de la République a salué le succès du Sommet Dakar 2 tenu du 25 au 27 janvier 2023 en partenariat avec la Banque africaine de Développement autour du thème « Nourrir l’Afrique : souveraineté alimentaire et résilience ».



Le Chef de l’Etat a demandé au Premier Ministre et aux ministres concernés, de prendre toutes les dispositions adéquates en vue de la mise en œuvre dans les délais, du programme des engagements pris par le Sénégal lors de cette rencontre.



Le Chef de l’Etat a souligné, dans cette dynamique, la nécessité d’intensifier la modernisation et la transformation de notre agriculture avec l’accélération de sa mécanisation soutenue et de la mise en place rapide des équipements de conservation post récolte.



A cet égard, le Président de la République s’est réjoui de la réception, le 04 février 2023, des nouveaux matériels et équipements agricoles de haute performance, financés à hauteur de 85 milliards de FCFA par l’Etat du Sénégal, un effort inédit permettant d’accentuer le développement des emblavures et la productivité agricole et la professionnalisation des agriculteurs avec 2985 unités motorisées réparties ainsi qu’il suit :

• 700 tracteurs complétement équipés ;

• 80 chaines complètes de motoculteurs ;

• 50 moissonneuses-batteuses à pneus et à chenilles ;

• 813 matériels de pompage et d’irrigation de pointe ;

• 100 magasins de stockage d’intrants agricoles ;

• 20 chambres frigorifiques pour la conservation des produits horticoles (pomme de terre et

oignon) ;



Le Chef de l’Etat a demandé au Premier Ministre et au Ministre de l’Agriculture de veiller particulièrement à leur mise à disposition rapide aux producteurs, selon des modalités de financement et un cahier de charges en matière d’exploitation et d’entretien bien défini avec les bénéficiaires.



Par ailleurs, le Président de la République a souligné la nécessité de renforcer le partenariat public- privé entre le Gouvernement et l’Association pour l’Intensification de la Production laitière (ANIPL) afin de soutenir la politique nationale d’autosuffisance en lait et viande, l’importation conjointe de génisses gestantes pour laquelle il a été décidé de faire passer le nombre de sujets 1200 à 2500 par an, avec une subvention de l’Etat à hauteur de 50 %.



Le Chef de l’Etat a demandé, enfin, au Ministre de l’Elevage et des productions animales d’intensifier la mise en œuvre des programmes d’insémination artificielle et de développement des cultures fourragères dans des zones dédiées.

Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Président de la République a insisté sur les sujets suivants :



1. L’EVALUATION DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION AGRICOLE : en demandant au Premier Ministre de réunir l’ensemble des acteurs et opérateurs concernés, en vue d’une évaluation globale du déroulement de la campagne sur le territoire national. Le Chef de l’Etat a souligné la nécessité d’une attention particulière à accorder à la situation de la SONACOS et au processus de transformation et les filières d’exportation des graines d’arachide.



2. L’INAUGURATION DU COMPLEXE CHEIKH AHMADOUL KHADIM DE TOUBA : en adressant ses chaleureuses félicitations au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha MBACKE, pour sa contribution importante au développement de notre système d’éducation, de formation et d’enseignement supérieur en mettant en place cet établissement sans précédent qui a bénéficié, dès sa conception, de l’accompagnement de l’Etat.



Le président de la République a demandé au Gouvernement de poursuivre les efforts consentis pour soutenir notamment le volet pédagogique, la réalisation de la voirie intérieure, du système d’assainissement et de l’autonomie énergétique du Complexe.

Le Président de la République a saisi l’occasion du Conseil pour présenter les condoléances du Sénégal aux Peuples frères de Türkiye et de Syrie, suite au séisme intervenu dans ces pays.

Au chapitre de la coopération et des partenariats, le Chef de l’Etat a informé le Conseil de ses participations prochaines au Sommet des Gouvernements à Dubaï du 13 au 15 février 2023 et celui de l’Union Africaine les 18 et 19 février 2023 à Addis Abeba.

Dans sa communication, le Premier Ministre est revenu sur le suivi de la coordination de l’activité gouvernementale en évoquant :

• la réunion sur la situation de la société nationale la Poste ;

• la cérémonie d’ouverture du FESNAC ;

• la réunion interministérielle sur l’évaluation du programme Xeyu Ndaw Ni ;

• la Cérémonie de clôture du forum de Dakar sur la souveraineté alimentaire ;

• la réunion interministérielle sur la communication gouvernementale ;

• l’audience avec la BAD ;

• la cérémonie de remise de certificats aux 2000 nouveaux dockers du Port de Dakar ;

• la cérémonie de clôture du 2e Sommet de Dakar sur le Financement des Infrastructures en

Afrique ;



AU TITRE DES COMMUNICATIONS DES MINISTRES

• le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a fait une communication sur la situation internationale;

• le Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire a fait une communication sur la Stratégie nationale de Souveraineté alimentaire (SAS);

• le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération a fait une communication sur la Stratégie nationale de Développement du Secteur privé (SNDSP) ;



• le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a fait une communication sur le renforcement des stratégies de lutte contre la mortalité maternelle et néonatale avec le réseau régional « SONU » à Thiès (Soins obstétricaux et néonataux d’urgence) ;

• le Ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires a fait une communication sur les Fonds transférés par l’État aux Collectivités territoriales ;

• le Ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de l’Entreprenariat a fait une communication sur les Domaines agricoles communautaires;

AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

• le projet de loi relatif aux médicaments, aux autres produits de santé et à la pharmacie ;

• le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de l’Ecole nationale des

sapeurs pompiers ;

• le projet de décret portant baisse des loyers des baux à usage d’habitation



AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

• Monsieur Abibou NDIAYE, médecin-spécialiste en Santé publique, précédemment Conseiller technique au Ministère de la Santé et de l’Action sociale, est nommé Secrétaire général du Ministère de la Santé en remplacement de Monsieur Alassane Mbengue appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Aboubacar SARR, Docteur en Sciences islamiques, précédemment Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République arabe d’Egypte, est nommé Délégué général au Pèlerinage aux Lieux saints de l’Islam en remplacement de Monsieur Abdou Aziz Kébé ;

• Monsieur Moustapha NDOUR, Conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République Islamique de Mauritanie, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Assimi GOÏTA, Président de la transition de la République du Mali, avec résidence à Bamako, en remplacement de Monsieur Birame Mbagnick DIAGNE, appelé à d'autres fonctions ;

• Monsieur Ngor NDIAYE, Conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République de Guinée-Bissau, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Sergio MATTARELLA, Président de la République italienne, en remplacement du Docteur Papa Abdoulaye SECK ;

• Madame Aminata Fall CISSE, Magistrat, précédemment Directeur de Cabinet du Ministre des Forces Armées, est nommée Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Luiz Inácio Lula DA SILVA, Président de la République fédérative du Brésil, avec résidence à Brasilia, en remplacement de Madame Ndeye Tické Ndiaye DIOP, appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Moussa NDOYE, Conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment Ministre-Conseiller à l'Ambassade du Sénégal à Madrid, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Umaro Sissoco Embaló, Président de la République de Guinée-Bissau, en remplacement de Monsieur Ngor NDIAYE, appelé à d'autres fonctions ;

• Monsieur Malick DIOUF, Conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment Conseiller technique au Cabinet du Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, est nommé Ambassadeur, Secrétaire général adjoint du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur ;

• Monsieur Abdoulaye DIAGNE, inspecteur principal des impôts et des domaines, précédemment Directeur des grandes entreprises à la Direction générale des Impôts et des Domaines, est nommé Directeur général des Impôts et des Domaines, en remplacement de monsieur Bassirou Samba NIASSE, appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur El Hadj Mamadou DIAO, inspecteur principal des impôts et des domaines, précédemment Directeur des Domaines à la Direction générale des Impôts et des Domaines, est nommé Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations, en remplacement de monsieur Cheikh Ahmed Tidiane BA, appelé à d’autres fonctions ;

• Docteur Alpha KOUNTA, Enseignant-Chercheur, précédemment Conseiller technique au Cabinet du Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, est nommé Directeur général de l'Office national des Pupilles de la Nation (ONPN) en remplacement de Dr Mamadou Saliou DIALLO, appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Alassane MBENGUE, Administrateur civil principal, précédemment Secrétaire général du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, est nommé secrétaire général de l’Agence de la Réglementation pharmaceutique, poste vacant ;

• Monsieur Christian Alain Joseph ASSOGBA, Conseiller des Affaires étrangères, est nommé Ambassadeur, Directeur du Protocole, des Conférences et de la Traduction au Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, en remplacement de Madame Fatou Gaye, appelée à d’autres fonctions ;

• Monsieur Babacar Sané BA, Banquier, est nommé Ambassadeur, Directeur des Partenariats et de la Promotion économique et culturelle au Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, poste vacant ;

• Madame Marème Soda Ndoye LO, Conseiller des Affaires étrangères, est nommée, Directeur de l’Assistance et de la Promotion des Sénégalais de l’Extérieur au Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, en remplacement de Monsieur Ibrahima CISSE, appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Ousmane DIOP, Conseiller des Affaires étrangères, précédemment Ambassadeur, Directeur Europe-Amérique-Océanie au Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, est nommé Ambassadeur, Directeur Asie-Pacifique-Moyen- Orient au Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, en remplacement de Monsieur Moustapha Sokhna DIOP, appelé à d'autres fonctions ;

• Monsieur Pierre FAYE, Conseiller des Affaires étrangères, précédemment Ambassadeur, Secrétaire général adjoint au Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, est nommé Ambassadeur, Directeur des Organisations internationales et de la Mondialisation au Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, en remplacement de Monsieur Youssouph DIALLO, appelé à d'autres fonctions ;

• Monsieur Paul Benoit Barka SARR, Conseiller des Affaires étrangères, précédemment Ambassadeur du Sénégal en République du Niger, est nommé Ambassadeur, Directeur Europe-Amérique-Océanie au Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, en remplacement de Monsieur Ousmane DIOP, appelé à d'autres fonctions ;

• Monsieur Papa Magueye DIOP, Conseiller des Affaires étrangères, est nommé Ambassadeur, Directeur du Centre national d'Action Anti-mines du Sénégal, en remplacement du Colonel (er) Barham THIAM ;

• Monsieur Boubacar SOW, Conseiller des Affaires étrangères, est nommé, Ambassadeur,

Chef de l'Inspection interne au Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, poste vacant ;

• Monsieur Moustapha SOKHNA, Professeur assimilé, est nommé dans les fonctions de Doyen de la Faculté des Sciences et Technologies de l'Education et de la Formation de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour une période de trois (03) ans renouvelable, à compter du 1er juillet 2021, en remplacement de Monsieur Mamadi BIAYE ;

• Monsieur Edouard DIOUF, Professeur assimilé, spécialiste en Mathématiques appliquées (mécanique analytique), est nommé Directeur de l'UFR des Sciences et Technologies de l’Université Assane Seck de Ziguinchor pour une durée de trois (3) ans ;

• Dr Rokhaya DIAKHATE, Chirurgien-dentiste, est nommée Directeur de la Famille et de la Protection des Groupes vulnérables au Ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants en remplacement de Madame Fatou Faye Ndiaye DÈME, appelée à d'autres fonctions ;

• Monsieur Amadou Abdoulaye BADIANE, inspecteur principal des impôts et des domaines, précédemment Directeur de la législation et de la coopération internationale à la Direction générale des Impôts et des Domaines, est nommé Directeur du contrôle interne, en remplacement de monsieur Ibrahima BARRY, appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Mouhamadou SY, inspecteur principal des impôts et des domaines, précédemment Directeur des services fiscaux à la Direction générale des Impôts et des Domaines, est nommé Directeur de la législation et de la coopération internationale, en remplacement de monsieur Amadou Abdoulaye BADIANE, appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Cheikh Mouhamed Hady DIEYE, inspecteur principal des impôts et des domaines, précédemment Directeur du renseignement et des stratégies de contrôle fiscal à la Direction générale des Impôts et des Domaines, est nommé Directeur des grandes entreprises, en remplacement de monsieur Abdoulaye DIAGNE, appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Abdou Ben Jenkins SAMBOU, inspecteur principal des impôts et des domaines, précédemment Adjoint au Directeur des Domaines, est nommé Directeur de l’administration et du personnel de la Direction générale des Impôts et des Domaines, poste vacant ;

• Monsieur Ibrahima BARRY, inspecteur principal des impôts et des domaines, précédemment Directeur du contrôle interne à la Direction générale des Impôts et des Domaines, est nommé Directeur des services fiscaux, en remplacement de monsieur Mouhamadou SY, appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Mamadou GUEYE, inspecteur principal des impôts et des domaines, précédemment Chef du Centre des moyennes entreprises Numéro Un de la Direction générale des Impôts et des Domaines, est nommé Directeur des Domaines, en remplacement de monsieur El Hadj Mamadou DIAO, appelé à d’autres fonctions ;

• Monsieur Ibrahima AW, inspecteur principal du Cadastre, précédemment Chef du Bureau du Cadastre de Rufisque, est nommé Directeur du Cadastre, en remplacement de madame Demba DIENG, appelée à d’autres fonctions.



Fait à Thiès le 09 Février 2023,

Par le Ministre du Commerce, de la Consommation et des PME Abdou Karim FOFANA