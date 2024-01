Comores : l’opposant, Achmet Saïd Mohamed en détention pour mise en péril la sureté de l’Etat

Selon le procureur de la République, Ali Mohamed Djounaid, l'affaire en question revêt un caractère de sécurité nationale. Il affirme que le chef du mouvement d’opposition Hury est soupçonné de planifier des « actions potentiellement menaçantes pour la sécurité de l'État ».



C'est ce motif qui a conduit à sa mise en garde à vue, laquelle pourrait être prolongée pendant deux semaines, conformément aux dispositions de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, son financement et à la répression du blanchiment, citée par les autorités compétentes.



Achmet Said a entamé une grève de la fin

En 2019, Achmet Said Mohamed avait déjà été accusé des mêmes motifs. Accusation qu'il a toujours rejetée. Son jeune frère, résidant à Poitiers en France, a informé RFI qu'Achmet Saïd Mohamed a entamé il y a trois jours une grève de la faim. Sourabad Saïd Mohamed affirme que, si son frère venait à avoir des soucis de santé, les seules responsables seraient les autorités du pays, et qu’ils engageraient des poursuites contre elles. Sourabad exprime sa préoccupation quant à la vie de son frère et souhaite que la famille puisse superviser le processus d'acheminement de la nourriture vers le détenu.

Ayant vécu en exil en France depuis 2019, Achmet Saïd Mohamed était retourné au pays en juillet dernier avec l'intention de se présenter à l'élection présidentielle.



Pressafrik avec Rfi