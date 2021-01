Compétitions Interclubs: Teungueth FC et Jaraaf comme racine d’une renaissance du foot sénégalais

Echec était le mot employé à propos des représentants sénégalais en compétitions africaines de clubs. Mais ce mot ne saura être employé actuellement au vu de la belle semaine qu’a connu le football sénégalais. Rien cependant ne prédestinait à une telle performance des représentants du pays de la Téranga tant les signaux n’étaient pas forcément au vert.



Entre un arrêt forcé de presque un an, un match aller peu rassurant et des conditions de jeu difficiles au retour, Teungueth FC et le Jaraaf ont malgré tout réussi à décrocher la qualification en terre hostile. Le football n’aura jamais vécu pareille semaine depuis une quinzaine d’années.



Après Teungueth Fc qui a décroché, mardi, une qualification historique pour les phases de groupes de la Ligue africaine des champions devant le Raja (aller-retour 0-0, TAB 1-3) mettant fin à une traversée du désert de 17 ans, ce fut au tour du Jaraaf, mercredi, de déjouer tous les pronostics et se hisser au tour de cadrage de la CAF à la faveur d’un succès héroïque en Côte d’Ivoire.



Alors que le club de la Médina doit encore passer le tour de cadrage pour espérer disputer la phase de groupes de la Coupe CAF, TFC a réussi la prouesse d’intégrer le gotha des seize meilleurs clubs africains. Le club de la ville de Rufisque a réussi là où tous ses prédécesseurs clubs sénégalais ont échoué depuis 2004. 17 ans que le football sénégalais attendait de voir un de ses représentants atteindre la phase de poules.



Du lourd pour TFC

Issu des racines de Diokoul FC, un club alors évoluant en National 1 (3e Division), Teungueth FC a lentement mais surement gravi tous les échelons pour finalement se retrouver en phases de groupes de la Ligue des champions, neuf ans seulement après sa création. L’équipe chère au président Babacar Ndiaye aura compris que pour gagner en Afrique, il ne suffit pas d’avoir des moyens, mais il faut aussi du caractère, un bon état d’esprit et être conquérant. Après avoir sciemment renoncé à participer à la Coupe CAF la saison dernière, TFC a réussi à briser le plafond de verre des clubs sénégalais.



A l’image de leur entraineur qui a déclaré « ne surtout pas se fixer une limite en phase de poules », le représentant sénégalais devra faire forte impression pour tenir la dragée haute face à ses prochains adversaires. Il devra s’attendre à du lourd pour le tirage au sort prévu ce vendredi au siège de la Confédération africaine de football (CAF) au Caire (Egypte).



Seule équipe des 16 présentes à n’avoir jamais pris part à cette compétition, Teungueth FC partage le pot 4 avec les équipes d’Al Merrikh (Soudan), du CR Belouizdad (Algérie) et des Kaizer Chiefs (Afrique du Sud). Ce qui fait qu’il pourrait tomber sur les finalistes de la dernière édition (Al Ahly et Zamalek) ou encore des grosses pontes comme le TP Mazembe, le Wac Casablanca, l’Espérance de Tunis, Mamelodi Sundows voire le Horoya Ac bête noire des clubs sénégalais.



Le Jaraaf en ballotage

Qualifié pour le tour de cadrage, le Jaraaf de Dakar devra également sortir le grand jeu comme à Abidjan pour se hisser en phase de groupes de cette coupe CAF. Ce tour opposera les 16 qualifiés issus des 16es de finale aux 16 reversés de Ligue des champions. Le club de la Médina pourrait tomber sur un des grands déçus de la Ldc comme le Raja Casablanca, le CS Sfaxien ou encore le Primeiro de Agosto. La manche aller est ensuite programmée pour le 14 février et le retour pour le 21 février.



Les 4 chapeaux pour le tirage de la Ligue des Champions :

Chapeau 1: TP Mazembe (RDC), Al Ahly (Egypte), Wydad Casablanca (Maroc), Espérance de Tunis (Tunisie).

Chapeau 2: Zamalek (Egypte), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Horoya (Guinée), AS Vita Club (RDC)

Chapeau 3: Mouloudia Club d’Alger (Algérie), Petro Luanda (Angola), Simba SC (Tanzanie)

Chapeau 4: CR Belouizdad (Algérie), El Merreikh (Soudan), Teungueth FC (Sénégal), Kaizer Chiefs (Afrique du Sud).



Les reversés de la Ligue des champions et potentiels adversaires du Jaraaf :

Primeiro de Agosto (Angola), Jwaneng Galaxy (Botswana), RC Abidjan (Côte d’Ivoire), Young Buffaloes (Eswatini), Bouenguidi Sports (Gabon), Gor Mahia (Kenya), Ahli Benghazi (Libye), Stade Malien (Mali), Raja Casablanca (Maroc), AS SONIDEP (Niger), Enyimba (Nigeria), Gazelle FC (Tchad), CS Sfaxien (Tunisie), Nkana (Zambie), Platinum (Zimbabwe), Al-Hilal (Soudan) ou Asante Kotoko (Ghana).



Le Témoin