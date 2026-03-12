Accrochage armé à Kadialock : un militaire tué et six blessés lors d’une opération de destruction de champs de chanvre indien

Dans le cadre des opérations de destruction de champs de chanvre indien entreprises par la Zone militaire N°5, un détachement militaire s'est accroché à un groupe d'individus armés, dans la zone de Kadialock (Nord Sindian), près de la frontière gambienne, dans la matinée du 12 mars. L’information a été confirmée dans un communiqué du capitaine de vaisseau Ibrahima Sow, Directeur de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA).



Le premier bilan fait état d'un militaire décédé et de six blessés. Plusieurs assaillants ont été neutralisés, précise la même source.



Selon la DIRPA, les unités poursuivent les opérations en vue de lutter contre la culture du chanvre indien, de traquer toute bande armée et de sécuriser les populations et leurs biens.