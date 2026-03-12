Service de la dette : le Sénégal règle 471 millions de dollars pour éviter un défaut de paiement, selon Bloomberg

Le Sénégal a respecté ses engagements financiers internationaux en procédant au paiement de 471 millions de dollars pour le service de sa dette extérieure, évitant ainsi tout incident de paiement pouvant fragiliser la confiance des investisseurs et la crédibilité du pays sur les marchés, rapporte l’agence économique Bloomberg, citant des sources proches du dossier.



Selon Bloomberg, les autorités sénégalaises ont effectué ces paiements avant l’échéance prévue le 13 mars, assurant le respect des obligations envers les créanciers internationaux



380 millions d’euros pour les eurobonds de 2028

Dans le détail, la Banque centrale a transféré 380 millions d’euros, soit environ 438 millions de dollars, aux détenteurs d’euro-obligations arrivant à échéance en 2028. Ce règlement correspond au paiement du principal ainsi qu’aux coupons dus sur ces titres.



En parallèle, 33 millions de dollars ont été versés aux investisseurs détenant des obligations libellées en dollars arrivant à maturité en 2048. Ces opérations ont été effectuées par l’intermédiaire de banques dépositaires, ce qui explique le délai habituel avant que les fonds ne soient effectivement crédités sur les comptes des créanciers.



Bloomberg indique que, selon plusieurs détenteurs d’obligations interrogés, les transferts ont bien été initiés par les autorités sénégalaises et devraient apparaître dans leurs comptes d’ici la fin de la semaine.



Les sources consultées par l’agence précisent que le paiement de l’échéance du 13 mars est désormais considéré comme « clos » par les autorités sénégalaises, même si ni le ministère des Finances, ni la Banque centrale n’ont souhaité commenter officiellement ces opérations.



Ce règlement intervient dans un contexte économique sensible, alors que le gouvernement tente de relancer son programme d’assistance financière avec le Fonds monétaire international (FMI), suspendu depuis 2024 après la découverte d’une dette non déclarée de près de 7 milliards de dollars, contractée sous l’administration précédente. Bloomberg rappelle qu’environ 5 milliards de dollars de cette dette concernent des emprunts extérieurs, une situation qui avait suscité de fortes inquiétudes sur les marchés financiers.



Pour honorer cette échéance, le Sénégal s’est appuyé notamment sur le marché régional des capitaux de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), mobilisant des ressources locales pour couvrir le service de sa dette en devises étrangères. Selon Bloomberg, en respectant ce paiement majeur, Dakar évite un scénario de défaut qui aurait pu accentuer la pression financière et compliquer les négociations en cours avec les bailleurs internationaux.



