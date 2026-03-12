Pacte de Stabilité Sociale : Le PM Ousmane Sonko convoque gouvernement, patronat et syndicats ce mardi 17 mars

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, présidera le mardi 17 mars 2026 à 9h30, une réunion du Comité de pilotage du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. La rencontre se tiendra dans la salle de conférence du 10ème étage du Building Administratif Président Mamadou Dia, selon une note de la Primature.



Cette réunion réunira les principaux acteurs du dialogue social au Sénégal. Du côté du Gouvernement, Oliver Boucal, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service Public, ainsi que Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, représenteront l’État. Mamadou Lamine Dianté, président du Haut Conseil du Dialogue Social, participera également à cette rencontre.



Le patronat sera représenté par Baidy Agne (CNP), Adama Lam (CNES), Mbagnick Diop (MDES) et Idy Diop (UNACOIS).



Du côté des travailleurs, la délégation comprendra Mody Guiro, secrétaire général de la CNTS, Yvette Keita Diop, secrétaire générale de l’UNSAS, Cheikh Diop, SG CNTS/FC et Elimane Diouf, SG CSA.

