Comprendre les enjeux sur la poursuite des activités pédagogique à l’UCAD (Par Cheikh Abdoulaye Fall)

Dans le contexte actuel de l'UCAD, il est essentiel d'examiner attentivement les différentes options qui s'offrent à nous pour faire face aux défis complexes auxquels notre institution est confrontée. Les attaques perpétrées contre nos infrastructures ont rendu impossible un retour en présentiel à court terme, ce qui compromet la continuité et la qualité de la formation des étudiants en raison du manque de ressources et de la surpopulation imminente, surtout avec l'afflux de nouveaux bacheliers de 2023.

En évaluant les différentes possibilités, il est primordial de prendre en compte les conséquences potentielles de chaque option. Il convient de préciser qu'il n'est pas possible de faire revenir les étudiants en juillet.



La première option consisterait à déclarer une année blanche, ce qui entraînerait une accumulation de surnombre à l'université. Cela aurait également un impact financier considérable pour l'État, notamment en suspendant immédiatement les bourses d'études. Il est important de noter qu'avec le système LMD, les acquis sont transférables et capitalisables. La délibération annuelle ne pourra pas avoir lieu, étant donné que l'année n'a pas eu lieu. Il faudra donc une concertation pour définir les modalités d'application de validation des crédits. Une demande de remboursement des bourses déjà attribuées pourrait être envisagée. Cependant, le ministre de l'enseignement supérieur vient d'écarter cette possibilité avec une demande formelle de rouvrir les universités et d'assurer la poursuite des activités en présentiel ou à distance.



La deuxième option serait de déclarer une année invalide, ce qui se traduirait par l'exclusion de nombreux étudiants et des retards dans leur parcours académique. Cette décision aurait des conséquences financières importantes et nécessiterait l'arrêt des bourses d'études pour cette période. Certains étudiants pourraient même subir un retard de deux ans, voire plus, dans leur progression académique.



Cette option permettrait de libérer tous les redoublants et de déclarer tous les autres redoublants pour l'année 2023/2024. L'avantage serait de désengorger l'UCAD et de disposer de plus de places pour les nouveaux bacheliers. La reconstruction des amphithéâtres et des salles de TD serait possible grâce à une réallocation des ressources, notamment avec l'argent des bourses d'étudiants.



La troisième option consisterait à fermer l'université pendant six mois, puis à reprendre les cours en novembre 2023 (ou décembre, selon les circonstances), sans interruption par la suite. Toutefois, cela entraînerait un décalage d'un an dans le calendrier académique, impactant les nouveaux bacheliers qui devraient attendre jusqu'à l'année suivante pour commencer leurs études. Dans ce scénario, il serait nécessaire de suspendre l'attribution des bourses, et certains étudiants pourraient connaître un retard de deux ans, voire plus, dans leur parcours universitaire. Cette option offre également la possibilité de réallocation budgétaire avec les ressources des bourses des étudiants.



Les six mois de bourses pourraient permettre de financer la reconstruction des infrastructures détruites. L'interruption de l'enseignement entraîne systématiquement une interruption des bourses d'études, dans le sens où contrairement à la situation liée à la COVID, ici la cause est située dans le temps et dans l'espace.

Les trois premières options permettraient d'économiser près de 20 milliards en bourses d'études des étudiants, qui pourraient être orientés vers la reconstruction des infrastructures universitaires détruites.



Enfin, la quatrième option, et peut-être la plus réaliste compte tenu de la situation actuelle, serait d'adopter l'enseignement à distance en exploitant pleinement les outils et les possibilités suivants :



Mettre à disposition des ressources pédagogiques telles que des présentations PowerPoint commentées par les enseignants, des QCM et des TD corrigés et commentés, accessibles aux étudiants via des plateformes en ligne sur leurs téléphones portables ou tablettes. Cela permettrait aux étudiants de s'autoformer et de développer leur autonomie dans leur apprentissage.



Utiliser les bibliothèques numériques disponibles sur la plateforme de la bibliothèque universitaire pour compléter la formation des étudiants.

Concevoir des modalités d'évaluation variées et accessibles, conformes aux modèles pédagogiques des établissements.



L'option de l'enseignement à distance présente l'avantage de maintenir la continuité des études tout en tenant compte des contraintes actuelles. Cela permettrait de minimiser les perturbations dans le parcours des étudiants et de garantir une certaine stabilité dans le calendrier académique. Toutefois, il est impératif de mettre en place des mesures visant à assurer un accès à Internet, en tirant parti des technologies mobiles et en établissant des centres d'accès public à Internet dans les communautés rurales. Ce faisant, nous pourrons surmonter les défis de connectivité et offrir des opportunités d'apprentissage équitables à tous les étudiants de l'UCAD.



Une reprise en novembre permettrait de finaliser les évaluations en présentiel et d'organiser la session de rattrapage sans trop entamer l'année académique 2024. Il faudra certainement prendre en compte la possibilité de reprendre en présentiel au début d'octobre si les infrastructures sont reconstruites.



Tout ceci s'accompagne du sacrifice des enseignants qui s'efforcent de faire fonctionner les choses. Il n'est pas facile de gérer l'ensemble des lourdeurs liées à la prise en charge de tous les aspects. Le travail des enseignants doit être salué, car il demande des heures de travail et de concentration.

Cela dit, il est important d'expliquer plus clairement les attentes concernant ce que l'on entend par enseignement à distance dans le contexte de l'UCAD.

Lorsque l'on envisage l'enseignement à distance à l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD), il est important de prendre en compte les difficultés actuelles liées à la connectivité et au support de connexion. Malgré cela, plusieurs possibilités s'offrent à nous.



La première option consiste à permettre aux enseignants de déposer des ressources sur une plateforme dédiée, et aux étudiants de les récupérer. Ces ressources peuvent prendre différentes formes telles que des cours, des fiches de travaux dirigés (TD) et des fiches de travaux pratiques (TP), sous forme de présentations PowerPoint, de PDF, de vidéos ou d'audios, afin qu'ils puissent les télécharger et les utiliser en ligne ou hors ligne. La plateforme joue ici un rôle crucial dans la transmission de ces ressources.



La deuxième option est d'organiser des cours en ligne, bien que cela puisse être un peu plus complexe pour les grands groupes. Les enseignants et les étudiants se connectent alors via des plateformes de cours à distance telles que Teams ou Zoom. En plus des ressources déposées, cette approche permet une interaction directe entre les étudiants et les enseignants, favorisant ainsi une meilleure compréhension et une orientation adéquate.



La troisième option consiste à maintenir les dépôts de ressources sur la plateforme, tout en animant des forums de discussion. Dans cette approche, nous pouvons également utiliser les réseaux sociaux tels que WhatsApp ou Telegram. Cette option est considérée comme la meilleure car elle permet aux étudiants de bénéficier au maximum des échanges.



Les étudiants peuvent ainsi télécharger et imprimer progressivement les cours pour les étudier à la maison. De plus, les travaux dirigés commentés pourront être rapidement abordés lors de la reprise en présentiel. Quant aux travaux pratiques, qui revêtent une grande importance, ils devront probablement attendre le retour en présentiel pour être réalisés.

En somme, l'UCAD dispose de différentes options pour l'enseignement à distance, en tenant compte des difficultés liées à la connectivité. Que ce soit par le dépôt de ressources, les cours en ligne ou l'utilisation de forums et de réseaux sociaux, il est essentiel de garantir une transmission efficace des connaissances et de favoriser l'interaction entre les enseignants et les étudiants dans ce contexte particulier.



NB : L'étudiant a la responsabilité individuelle de sa formation et de sa réussite. Les décisions des associations étudiantes n'engagent aucune administration et ne remettent pas en question le processus pédagogique. Il est donc essentiel pour l'étudiant responsable d'assurer sa formation, car les évaluations se feront comme prévu.



Par Cheikh Abdoulaye Fall

Ingénieur en sciences de l'éducation

et du numérique