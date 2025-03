Conception d’un programme ambitieux de réformes : "le FMI prêt à accompagner le Sénégal" (Gemayel)

Lors de sa mission au Sénégal, Edward Gemayel, chef de la mission du FMI, a révélé que les autorités sénégalaises ont exprimé leur intention de solliciter un nouveau programme appuyé par le FMI. Ce programme pourrait débuter après que des mesures correctrices aient été mises en place pour remédier aux erreurs identifiées lors de l’audit de la Cour des Comptes. Le FMI s’est dit prêt à accompagner le Sénégal dans la conception d’un programme ambitieux de réformes, conforme à la stratégie nationale de développement du pays.



Au cours de sa visite d’une semaine du 18 au 26 mars 2025, M. Gemayel a tenu à remercier les autorités sénégalaises pour leur coopération tout au long de la mission. Des discussions constructives ont eu lieu avec Son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, le Président de la République, ainsi qu’avec des représentants du gouvernement, des syndicats, de la société civile et des partenaires au développement.



Le FMI a réaffirmé son engagement à soutenir le Sénégal dans ses efforts pour améliorer la gestion budgétaire, renforcer la transparence et la stabilité économique à long terme, afin d'assurer un développement durable et résilient face aux défis économiques futurs.