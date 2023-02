Concertation politique au Gabon: Ali Bongo annonce de futurs mandats limités à 5 ans

Au Gabon, la cérémonie d’ouverture de la concertation politique convoquée par le président du pays Ali Bongo pour parvenir à des élections politiques transparentes et sans contestation s’est achevée ce 13 février 2023.



Cette cérémonie a eu lieu au palais présidentiel. Presque tous les principaux leaders politiques de la majorité et de l’opposition étaient présents. La cérémonie a été courte, avec un seul discours : celui du chef de l’État.





D’entrée de jeu, Ali Bongo a fait une seule grosse annonce : tous les mandats électifs au Gabon seront dorénavant limités à 5 ans. Celui du président de la République est par exemple de 7 ans. Pour les sénateurs, il est de 6 ans.



L’on ne sait pas si le nombre de mandats sera aussi limité. Actuellement, les députés, les sénateurs et même le président de la République peuvent se présenter autant de fois qu'ils le souhaitent.



Pour la suite de la concertation, Ali Bongo a demandé deux listes : une de trente membres de l’opposition et une autre de trente de la majorité. Les deux camps ont ces 13 et 14 février pour déposer leurs listes.



Les travaux vont se dérouler sous des tentes, dans l’esplanade du ministère de la Défense, juste à côté du palais présidentiel. Ils dureront 10 jours.



Recommandations

Au terme des travaux, les participants formuleront des recommandations et elles seront appliquées, selon le président Bongo Ondimba.



S’adressant à la société civile, aux confessions religieuses, aux syndicats et autres acteurs qui se sont offusqués de n’avoir pas été invités à cette concertation, Ali Bongo a indiqué que le gouvernement organisera à leur intention des rencontres pour leur permettre d’exprimer leurs préoccupations pour des élections libres, crédibles, transparentes et apaisées au Gabon.