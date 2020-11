Concertations entre Mansour Faye et les transporteurs : un acteur pique un malaise et meurt sur place

Un drame s'est produit lors de la rencontre de prise de contact entre le nouveau ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye et les acteurs du transport, samedi, à la salle Ceiba de la Sphère ministérielle 2 de Diamniadio. Le président des jeunes chauffeurs de gros-porteurs et Secrétaire général adjoint du Synagtrans, arrivé à la fin de la rencontre, a eu un malaise après le déjeuner offert aux participants.



Il a rendu ​l’âme avant l'arrivée des sapeurs-pompiers.



A rappeler que la rencontre a réuni les concessionnaires de véhicules, transporteurs, responsables de sociétés privées, exploitants des auto-écoles, responsables des gares routières, chauffeurs, syndicalistes, associations des usagers de la routes et associations de lutte contre l’insécurité routière.