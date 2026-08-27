Concours ENA 2026 : les limites d'âge pour les Cycles A et B et professionnel

L’École nationale d’Administration (ENA) du Sénégal ouvre une nouvelle session de son concours d’entrée avec 184 places à pourvoir pour l’année 2026 (74 pour le Cycle A et 110 pour le cycle B). Le concours, qui permet aux candidats d’intégrer la haute fonction publique sénégalaise, est organisé selon plusieurs cycles.



Dans un communiqué publié ce 27 août 2026, l’ENA précise également les conditions d’âge exigées pour les différents concours.



Pour le concours direct du cycle A, les candidats doivent être « nés après le 31 décembre 1992 et avant le 2 janvier 2008 ».



Pour le concours direct du cycle B, il faut être « né après le 24 août 1993 et avant le 26 août 2008 ».

S’agissant des concours professionnels des cycles A et B, les candidats doivent être « nés après le 24 août 1973 ».



Les cycles proposés

Le concours d’entrée à l’ENA est organisé en plusieurs cycles correspondant aux différents niveaux de formation et aux carrières proposées dans l’administration.



Le cycle A, destiné notamment aux administrateurs civils, est ouvert aux titulaires d’une Maîtrise ou d’un diplôme équivalent classé au moins A3 par la commission compétente.



Le cycle B, qui forme notamment les attachés d’administration, est accessible aux titulaires d’un diplôme de niveau Bac+2 ou Bac+3, selon les conditions fixées par l’ENA.



Le cycle C, destiné aux agents techniques, est ouvert aux candidats titulaires du Baccalauréat.



Une section diplomatique, rattachée au cycle A, est également prévue. Elle s’adresse notamment aux futurs conseillers des Affaires étrangères et chanceliers et comporte des exigences particulières en matière de langues étrangères.