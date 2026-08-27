Dakar : L'OACI et les États d'Afrique de l'Ouest et du Centre se mobilisent pour renforcer les opérations de recherche et de sauvetage

Un atelier régional consacré à la coordination des opérations de recherche et de sauvetage (SAR) dans l’espace ouest et centre-africain s’est ouvert à Dakar. Lors de la rencontre, Serge Guy Tchanda, représentant du Bureau OACI-WACAF, a révélé que seuls 20 % des accords SAR signés entre les États de la zone sont actuellement appliqués de manière consistante, soulignant l'urgence d'opérationnaliser ces mécanismes d'assistance.



Le Directeur général de l’ANACIM, Dr Diaga Basse, a rappelé la nécessité de mutualiser les moyens et d'harmoniser les interventions transfrontalières pour réduire les délais d'alerte et de secours en cas de détresse. De son côté, le Général Papa Aliou Cissé, Chef d’État-major de l’Armée de l’air et du Centre de Coordination et de Sauvetage de Dakar (CCS), a précisé que les travaux visent à établir un cadre de coopération commun et à signer des protocoles d'accord entre le Sénégal et les pays disposant de centres secondaires, notamment la Côte d’Ivoire, le Mali, la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Bissau.



Salutivement accueillie par les représentants de l'ASECNA et du Bureau d’Enquêtes et d’Analyses (BEA), cette rencontre inédite pose les jalons d'une articulation plus efficace entre les autorités réglementaires et les forces d'intervention opérationnelles de la sous-région.