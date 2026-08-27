Dakar : l'Administration pénitentiaire organise la célébration du Gamou dans les prisons de Rebeuss et de Liberté 6

Dans la continuité des grandes fêtes religieuses de l'agenda national, la célébration du Gamou a été marquée par des moments de prière et de recueillement au sein de la Maison d’arrêt de Rebeuss et du Camp pénal de Liberté 6. Les personnes détenues y ont partagé des temps de dévotion et de fraternité, leur permettant de maintenir leurs repères spirituels et communautaires malgré l'incarcération.
À travers l'encadrement de ces cérémonies religieuses, l’Administration pénitentiaire réaffirme son engagement à placer la dignité humaine au centre de la prise en charge carcérale. Ces initiatives visent à préserver les liens sociaux des détenus et à contribuer à l'humanisation du quotidien au sein des établissements pénitentiaires du pays.
À travers l'encadrement de ces cérémonies religieuses, l’Administration pénitentiaire réaffirme son engagement à placer la dignité humaine au centre de la prise en charge carcérale. Ces initiatives visent à préserver les liens sociaux des détenus et à contribuer à l'humanisation du quotidien au sein des établissements pénitentiaires du pays.
Autres articles
-
Fin de la période de soudure au Fouladou : les premières récoltes arrivent sur les marchés, mais à des prix jugés élevés
-
Commémoration de la Journée africaine de la Médecine traditionnelle, le 31 août : le paradoxe sénégalais ( Par Alioune AW)
-
Ratko Mladic, le «boucher des Balkans», ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, est mort
-
Dakar : L'OACI et les États d'Afrique de l'Ouest et du Centre se mobilisent pour renforcer les opérations de recherche et de sauvetage
-
Concours ENA 2026 : les limites d'âge pour les Cycles A et B et professionnel