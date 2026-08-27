Dakar : l'Administration pénitentiaire organise la célébration du Gamou dans les prisons de Rebeuss et de Liberté 6

Dans la continuité des grandes fêtes religieuses de l'agenda national, la célébration du Gamou a été marquée par des moments de prière et de recueillement au sein de la Maison d’arrêt de Rebeuss et du Camp pénal de Liberté 6. Les personnes détenues y ont partagé des temps de dévotion et de fraternité, leur permettant de maintenir leurs repères spirituels et communautaires malgré l'incarcération.



À travers l'encadrement de ces cérémonies religieuses, l’Administration pénitentiaire réaffirme son engagement à placer la dignité humaine au centre de la prise en charge carcérale. Ces initiatives visent à préserver les liens sociaux des détenus et à contribuer à l'humanisation du quotidien au sein des établissements pénitentiaires du pays.