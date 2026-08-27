Mercato : Nicolas Jackson quitte Chelsea pour Aston Villa

Nicolas Jackson va poursuivre sa carrière en Premier League sous les couleurs d’Aston Villa. L’attaquant sénégalais va quitter Chelsea pour rejoindre les Villans dans le cadre d’un transfert définitif.
Après avoir passé la traditionnelle visite médicale, le joueur de 25 ans a signé son contrat en faveur des Villans, qui déboursent environ 75 millions d’euros (bonus y compris) pour s’attacher ses services.
Révélé à Villarreal sous les ordres d’Unai Emery avant son transfert à Chelsea en 2023, le transfert de Nicolas Jackson à Aston Villa marque les retrouvailles entre l’attaquant et son ancien entraîneur. Un tandem qui, sauf obstacle, devrait être lié jusqu’en juin 2031.
Après avoir passé la traditionnelle visite médicale, le joueur de 25 ans a signé son contrat en faveur des Villans, qui déboursent environ 75 millions d’euros (bonus y compris) pour s’attacher ses services.
Révélé à Villarreal sous les ordres d’Unai Emery avant son transfert à Chelsea en 2023, le transfert de Nicolas Jackson à Aston Villa marque les retrouvailles entre l’attaquant et son ancien entraîneur. Un tandem qui, sauf obstacle, devrait être lié jusqu’en juin 2031.
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