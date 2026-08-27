Lutte contre la cybercriminalité : l’opération Jackal IV d’Interpol aboutit à 58 arrestations liées aux réseaux ouest-africains

L’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a annoncé les résultats de l’opération Jackal IV, menée entre novembre 2025 et juin 2026 par 22 pays répartis sur six continents. Cette action d'envergure visait les syndicats du crime organisé originaires d’Afrique de l’Ouest, notamment le groupe de la Hache Noire, spécialisés dans le blanchiment d’argent et la fraude financière internationale. Le bilan fait état de 58 personnes arrêtées, 263 suspects identifiés ainsi que de nombreuses saisies d'actifs illicites.



Selon l'organisation policière, ces réseaux sont responsables d'une part importante des fraudes cybernétiques mondiales, incluant les arnaques amoureuses, les escroqueries aux investissements et aux cryptomonnaies, ainsi que la compromission de courriels professionnels. L'opération a également mis en lumière l'émergence de nouvelles menaces, telles que le recours au « Crime-as-a-Service » sur le dark web et l'augmentation des cas de sextorsion ciblant des mineurs dès l'âge de 14 ans.



Le directeur du Centre d’Interpol contre la criminalité financière et la lutte contre la corruption, Tomonobu Kaya, a salué l'efficacité de la coopération transfrontalière et du partage de renseignements, soulignant que le ciblage des flux financiers illicites reste le moyen le plus efficace d'asphyxier le crime organisé.