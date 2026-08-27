Fin de la période de soudure au Fouladou : les premières récoltes arrivent sur les marchés, mais à des prix jugés élevés

La période de soudure semble progressivement toucher à sa fin au Fouladou. Depuis mi-août, les premières récoltes de maïs et d’arachide commencent à approvisionner les marchés de Kolda, apportant un soulagement aux populations après plusieurs mois d’attente. Toutefois, la disponibilité de ces produits ne rime pas encore avec baisse des prix, jugés relativement élevés par de nombreux consommateurs.



Au marché central, où plusieurs vendeuses proposaient ce jeudi matin du maïs fraîchement récolté, les prix varient selon la quantité et la taille. Le tas de maïs vert est vendu entre 1 000 et 2 000 francs CFA. Quant au maïs grillé, il coûte entre 150 et 300 francs CFA l’unité, selon les informations recueillies auprès des commerçantes.



L’arachide, très prisée par les ménages et les transformatrices, reste également relativement chère. Le petit pot est cédé à 500 francs CFA, tandis que le grand pot coûte 1 000 francs CFA.



Les vendeuses rencontrées expliquent notamment le niveau des prix par l’origine de l’arachide actuellement disponible sur le marché. Selon elles, cette variété proviendrait de la République de Guinée voisine, en attendant l’arrivée massive des nouvelles récoltes locales.



Cette période est en revanche favorable aux femmes transformatrices installées dans les différents quartiers de la ville et parfois aux abords ou à l’intérieur du stade. Entre la vente d’arachides, de maïs grillé et d’autres produits dérivés, elles disent réaliser des recettes qui leur permettront de faire face à certaines dépenses familiales.



Pour plusieurs d’entre elles, les revenus tirés de la commercialisation des premières récoltes constituent déjà une bouffée d’oxygène, à quelques semaines de la rentrée des classes prévue au début du mois d’octobre. Les bénéfices réalisés devraient ainsi contribuer à l’achat de fournitures scolaires et à la prise en charge d’autres dépenses liées à la scolarisation des enfants