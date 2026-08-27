Décision du TAS : Mady Touré crie victoire et exige un calendrier de reprise de la procédure auprès de la commission de recours

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rendu, vendredi 21 août 2026, sa sentence dans la procédure engagée par Mady Touré à la suite de l’élection de la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF), tenue les 2 et 3 août 2025.



Dans un communiqué publié ce 27 août, Mady Touré estime que la décision du TAS lui donne raison sur un point essentiel : la Commission de recours en matière électorale de la FSF ne pouvait pas déclarer son recours irrecevable sans examiner les irrégularités qu’il dénonçait.



Selon lui, la formation arbitrale considère que la décision de la Commission de recours reposait sur une « interprétation manifestement erronée du Code électoral » et que l’irrecevabilité prononcée « n’est pas fondée en droit et viole le Code électoral ».



Le TAS estime ainsi que la Commission de recours aurait dû examiner le recours en annulation introduit par Mady Touré et se prononcer sur le fond.



En conséquence, le TAS a partiellement admis l’appel de Mady Touré, annulé la décision rendue le 27 août 2025 par la Commission de recours et renvoyé l’affaire devant cette même commission afin qu’elle instruise le recours et rende une nouvelle décision conformément aux considérants de la sentence, précise le communiqué.



Pour Mady Touré, cette décision constitue « une victoire majeure », après plus d’un an de procédure. Il estime que le TAS a confirmé que les irrégularités dénoncées lors de l’élection présidentielle de la FSF « ne pouvaient être écartées sans examen ».



Selon le document, la décision ouvre désormais la voie à un examen au fond des griefs soulevés par Mady Touré concernant le déroulement du scrutin. « Il appartient à la Commission de recours de procéder à leur instruction et de rendre une nouvelle décision », souligne le communiqué.



Respect des règles électorales



Mady Touré demande également à cette commission de préciser, « dans les meilleurs délais », le calendrier de reprise de la procédure ainsi que les échéances prévues pour l’instruction et la nouvelle décision.



« Le débat sur la régularité de l’élection présidentielle de la Fédération Sénégalaise de Football est donc pleinement ouvert », estime-t-il.



L’ancien candidat à la présidence de la FSF assure qu’il poursuivra « avec détermination » les démarches nécessaires pour faire la lumière sur les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’élection des 2 et 3 août 2025.



« Son engagement demeure inchangé : faire respecter les règles électorales, garantir la transparence du processus démocratique et préserver la légitimité des institutions du football sénégalais », conclut le communiqué.