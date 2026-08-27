Electrification rurale : l'ASER met sous tension 15 localités à Kolda et Sédhiou dans le cadre d'un projet BOAD de 10 milliards FCFA

L’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) a procédé, les 20 et 21 août 2026, à la mise sous tension de 15 localités situées dans les régions de Kolda et Sédhiou. L'initiative s'inscrit dans un programme global de 10 milliards de FCFA financé par la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) visant l'électrification de 63 villages par des mini-centrales solaires photovoltaïques.



Une délégation dirigée par le directeur général de l’agence, Jean-Michel Sène, s'est rendue sur le terrain pour officialiser ces mises en service. Parmi les sites bénéficiaires figure la localité frontalière de Dialadiang (département de Vélingara), peuplée de plus de 2 200 habitants, désormais alimentée par une centrale solaire d'une puissance de 185 kWc pour sécuriser et dynamiser ses infrastructures scolaires, sanitaires, militaires et administratives.



Cette opération marque une étape vers l'objectif national d'accès universel à l'électricité fixé à l'horizon 2029. L'ASER a confirmé le lancement prochain des deux autres lots restants pour achever le raccordement des 48 autres villages prévus dans la convention avec la BOAD.