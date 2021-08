Concours ENA: Plus d'une centaine de candidats ajournés d'office faute de carte d’identité Cedeao

Le Collectif «Les exclus» du concours dit informer l’opinion nationale que «plus d’une centaine (150) de candidats au concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration (Ena) ont été renvoyés sans ménagement des salles pour non présentation de la carte d’identité Cedeao».



Ils l’ont fait savoir à travers leur note parcourue par Walf Quotidien, hier, dimanche jour du démarrage des épreuves du concours. Le Collectif tient de ce fait à exprimer sa surprise face à cette volteface des autorités qui leur révèleront probablement le jeu derrière cette imposition inattendue.



Dans tous les cas, le collectif précise qu’«aucune notification n’a été faite au préalable pour l’exigence d’une quelconque pièce d’identification». C’est ainsi que des candidats ont été renvoyés des salles alors qu’ils disposent de passeports en cours de validité, d’anciennes pièces d’identité, de certificats de perte, de récépissés de dépôt, des photocopies de la carte d’identité Cedeao légalisée et donc certifiées conformes à l’original..., expliquent les candidats mis hors course.



Le Collectif dit donc condamner avec véhémence cette attitude des organisateurs du concours qui, d’après eux, «veulent sacrifier l’avenir de jeunes citoyens méritants aptes à jouer le rôle de futurs commis de l’Etat». En attendant, les exclus entendent «user de tous moyens et de toutes les voies légales pour attaquer cette décision des organisateurs du concours Ena».