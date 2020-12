Concours Jiggen CITIC 2020: les lauréates de la 7ième édition primées

La 7ième édition du concours JIGGEN CITIC (filles dans le secteur des TIC) a eu lieu mardi 22 décembre 2020, dans les locaux du ministère, sis à la cité Keur Gorgui ( Dakar). Le Ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diatara qui a présidé la cérémonie, a remis les prix aux lauréates.



Le Premier prix, 1.500.000 F CFA , a été attribué à Adji Anta Dabi qui a présenté le projet « SAMA KAYITTU JUDDU ». Ce projet a pour objectif de mettre en place une plateforme qui permettra d’enregistrer les naissances et d’envoyer les données à l’état civil, le plus proche pour permettre à chaque enfant d’avoir un bulletin de naissance avec l’implication des Badjénou Goox, imams ou prêtres.



Le deuxième prix, à hauteur de 1.000.000 FCFA, a été attribué à Peinda Fall par le Directeur de Cabinet Isaac SISSOKHO. Elle a présenté un projet COVOITURAGE, qui met en relation des personnes ayant le même itinéraire afin d’effectuer un trajet commun et éviter les longues files d’attente au niveau des arrêts bus.



Oumy Coulibaly a remporté le troisième prix, une enveloppe de 500.000 FCFA, ce grâce à son projet SHEPHARMA qui permet la digitalisation de la pharmacie sénégalaise. « C'est une plateforme regroupant médecins et pharmaciens. Elle permet d'une part la recherche rapide de médicaments précis dans sa localité et d'autre part une délivrance d'ordonnance numérique. ShePharma offre à ses utilisateurs les moyens d’avoir un historique numérique de leurs ordonnances. ShePharma permet au Pharmacien de contacter directement le médecin ayant délivré une ordonnance donnée », peut-on lire dans un communiqué parvenu à PresAfrik.



Pour rappel, le concours JIGGEN CITIC (filles dans le secteur des TIC) a été lancé en 2013 par le Ministère de l’Economie numérique et des Télécommunications pour aider les femmes et les jeunes filles à jouer un rôle beaucoup plus actif dans le secteur des TIC et à leur donner les moyens d'exploiter la technologie pour transformer leur vie présente et future. Une initiative pour promouvoir l’entreprenariat numérique féminin, qui récompense chaque année, trois projets dans le domaine des TIC portés par des femmes et des jeunes filles.