Concours d’entrée aux écoles d’ingénieurs : le REPFIS ouvre ses portes aux étudiants des classes préparatoires

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) a annoncé l’ouverture du concours d’entrée aux cycles de spécialités des écoles d’ingénieurs du Réseau des Établissements Publics de Formation d’Ingénieurs du Sénégal (REPFIS). Ce concours s’adresse aux étudiants sénégalais issus des Classes préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE), qu’ils soient inscrits au Sénégal ou à l’étranger.



Les candidats retenus intégreront, à partir de la rentrée prochaine, une formation d’ingénieur d’une durée de trois ans, dans la spécialité choisie, au sein de l’une des huit écoles membres du REPFIS.



Le REPFIS regroupe les principales institutions publiques de formation d’ingénieurs au Sénégal :



École Polytechnique de Thiès (EPT), École Supérieure Polytechnique de Dakar (ESP); Institut Polytechnique de Saint-Louis (IPSL); UFR Sciences de l’Ingénieur (UIDT); Polytech Diamniadio (UAM); École Nationale Supérieure d’Agriculture (ENSA); École Nationale Supérieure des Mines et de la Géologie (ENSMG, ex IST); Institut Supérieur de Formation Agricole et Rurale (ISFAR).



Les épreuves du concours sont prévues les 27 et 28 mai 2025 et se tiendront à l’École Polytechnique de Thiès (EPT). Les candidats sont convoqués dès 7h00 le 27 mai, munis d’une pièce d’identité valide. La date limite de dépôt des dossiers en ligne est fixée au 5 mai 2025. Les candidats intéressés sont invités à finaliser leur inscription dans les délais impartis pour valider leur participation au concours.