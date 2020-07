Condamnation à perpétuité des meurtriers de Bineta Camara et du Commandant Sané: Me Ciré Clédor Ly interjette appel

L’avocat de Pape Alioune Fall, l’assassin de Bineta Camara et les membres du gang de « Peulh bou rafet », meurtriers du Commandant Tamsir Sané, ne lâche pas l’affaire ce, malgré que ses clients ont été condamnés à perpétuité. M. Ciré Clédor LY conteste les verdicts de la Chambre criminelle du Tribunal de Grande instance (Tgi) de Tambacounda. Il a interjeté appel au motif qu’avec des juges expérimentés, les décisions de peine de prison à perpétuité retenues contre ses clients seront cassées.



« Je suis très déçu et tous ceux qui étaient à l’audience des affaires du Commandant Tamsir Sané et de Bineta Camara ont fait le constat que la justice n’a pas été rendue aux accusés (le gang de « Peulh bou rafet » pour le Major Sané et Pape Alioune Fall pour Bineta Camara). Pour ce qui est de la mort de Tamsir Sané, les débats tournaient autour des éléments de preuves. (…) », a-t-il déclaré.



Selon la robe noire, « Aussitôt après le verdict, je me suis dirigé vers le greffe pour interjeter appel, car les éléments qui ont été débattus contradictoirement, s’il y avait un greffier professionnel, il l’aurait ressorti et les juges ne perdraient de temps en appel », dixit-il.