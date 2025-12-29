Usage de pétards et engins pyrotechniques en fin d'année : le ministère de l’Intérieur donne des instructions fermes aux FDS

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a réagi à l’utilisation d’engins pyrotechniques dans certains quartiers de la capitale, dans le cadre d’activités communément appelées « guerre des pétards », observées en cette période de fêtes de fin d’année.



Dans un communiqué daté du 26 décembre, le ministère alerte sur les dangers liés à ce phénomène dangereux qu’il qualifie de « menace réelle pour la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique », avec notamment des « risques d'incendies et de blessures graves ».



Le ministre rappelle que l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation de pétards et d'engins explosifs sont strictement réglementées et que l'usage des pétards ne doit pas être destiné à nuire ou à blesser.



Face à cette situation, des instructions fermes ont été données aux Forces de Défense et de Sécurité pour « renforcer les opérations de contrôle, de prévention et de répression sur l'ensemble du territoire national ».



Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique en appelle au sens de responsabilité des parents, des leaders communautaires et des citoyens, afin qu'ils contribuent activement à la « sensibilisation des jeunes et à la préservation d'un climat de paix et de sécurité durant cette période festive ».



Me Mouhamadou Bamba Cissé rappelle enfin que les fêtes de fin d'année doivent demeurer un moment de joie, de partage et de solidarité, et non une source de danger ou de peur pour les populations.