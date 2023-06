Condamnation de Sonko : Alioune Tine appelle à tirer "des enseignements du verdict"

On doit absolument tirer les leçons de ce verdict qui disqualifie le viol et les menaces qui étaient les faits retenus par le juge d’instruction. Cela au regard du coût humain, politique, économique , social et diplomatique. Corruption de la jeunesse? jugement pr défaut et délit. https://t.co/2z9ztI4HkW

Les réactions suite à la condamnation à 2 ans de prison ferme du leader de Pastef Les Patriotes, Ousmane Sonko, se poursuivent. Le fondateur du centre de réflexion Afrikajom, Alioune Tine, a aussi réagit via un Tweet. Il appelle à tirer des leçons sur le verdit."On doit absolument tirer les leçons de ce verdict qui disqualifie le viol et les menaces qui étaient les faits retenus par le juge d’instruction. Cela au regard du coût humain, politique, économique , social et diplomatique. Corruption de la jeunesse? jugement par défaut et délit", a-t-il écrit.Il faut rappeler que Ousmane Sonko a été jugé devant la Chambre criminelle de Dakar. Dans son réquisitoire, le procureur avait demandé 10 ans de réclusion criminelle pour viol contre Ousmane Sonko. Le maître des poursuites, a aussi demandé au juge que s'il n'est pas convaincu de l'existence du viol, qu'il condamne le principal opposant de Macky Sall à 5 ans de prison ferme pour corruption à la jeunesse.Rendant sa décision, le juge a condamné Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption à la jeunesse. Avant de l'acquitter du délit de menace de mort.